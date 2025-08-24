पति के चचेरे भाई से तंग आकर थानों के चक्कर काटती रही महिला, नहीं सुनी गई शिकायत तो SP ऑफिस में ही उठा लिया बड़ा कदम

एसपी ने बताया कि महिला ने अपने एक रिश्तेदार पर आरोप लगाए हैं। जिसको लेकर जांच शुरू कर दी गई है। इसके साथ, एसपी ने यह भी कहा कि दोनों थानों में डायरी चार्ज ऑफिसर (डीसीओ) के रूप में कार्यरत दो सब-इंस्पेक्टरों को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।