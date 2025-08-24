Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

पति के चचेरे भाई से तंग आकर थानों के चक्कर काटती रही महिला, नहीं सुनी गई शिकायत तो SP ऑफिस में ही उठा लिया बड़ा कदम

ओडिशा में एक महिला ने पति के चचेरे भाई के उत्पीड़न से तंग आकर एसपी ऑफिस में आत्मदाह का प्रयास किया। दोनों स्थानीय थानों ने उसकी शिकायत को क्षेत्राधिकार के बहाने ठुकरा दिया था। इस घटना के बाद एसपी ने दो सब-इंस्पेक्टरों को निलंबित कर दिया है और महिला को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। यह घटना पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाती है।

भुवनेश्वर

Mukul Kumar

Aug 24, 2025

ओडिशा पुलिस की गाड़ी। (फोटो- X/@odisha_police)

ओडिशा के ढेंकनाल पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में एक महिला ने खुद को आग लगाने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि उसके पति का चचेरा भाई उसका मानसिक उत्पीड़न करता था। जिससे तंग आकर वह थानों के चक्कर काटती रही, लेकिन किसी भी अधिकारी ने महिला की शिकायत नहीं सुनी।

बताया जा रहा है कि मानसिक उत्पीड़न से तंग आकर महिला ने सबसे पहले ढेंकनाल जिले के टाउन पुलिस थाने का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां के अधिकारियों ने क्षेत्राधिकार की सीमाओं का हवाला देते हुए उसे सदर थाना जाने को कहा।

सरेआम खुद को आग लगाने की कोशिश

इसके बाद, जब वह सदर थाने गई, तो वहां के पुलिसकर्मियों ने फिर उसे क्षेत्राधिकार का हवाला देते हुए वापस टाउन थाना लौटने को कहा। शिकायत नहीं सुने पर महिला परेशान होकर शनिवार को सीधे एसपी कार्यालय पहुंच गई। वहां उसने सरेआम खुद को आग लगाने की कोशिश की।

हालांकि, मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने उसे ऐसा करने रोक लिया, जिससे महिला की जान बच गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला के पास से पेट्रोल की एक बोतल और एक माचिस भी मिली।

एसपी ने कहा- दोनों थानों में डायरी चार्ज ऑफिसर किए गए निलंबित

खुद को आग लगाने की कोशिश के बाद महिला ने ढेंकनाल के पुलिस अधीक्षक अभिनव सोनकर से मुलाकात की। उन्होंने महिला शिकायत पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

वहीं, सोनकर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैंने महिला से इस मामले पर चर्चा की है और उसकी शिकायत पर उचित कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

एसपी ने बताया कि महिला ने अपने एक रिश्तेदार पर आरोप लगाए हैं। जिसको लेकर जांच शुरू कर दी गई है। इसके साथ, एसपी ने यह भी कहा कि दोनों थानों में डायरी चार्ज ऑफिसर (डीसीओ) के रूप में कार्यरत दो सब-इंस्पेक्टरों को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।

