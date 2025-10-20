दिवाली पर बेटे ने मां का गला रेतकर की हत्या, फिर…

घर के बाहर खून और अंदर से चीखे सुनकर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत फोरेंसिक टीम को बुलाया। मामले में जानकारी देते हुए एसएचओ ने कहा कि सुबह हमें खबर मिली कि बेटे रवि ने अपनी माँ सुशीला की हत्या कर दी। सुशीला वरिष्ठ नागरिक थीं और अकेली रहती थीं। रवि मानसिक रूप से परेशान था, क्योंकि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। वह नौकरी भी करता था। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।