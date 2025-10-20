दिवाली पर बेटे ने मां का गला रेतकर की हत्या, फिर…

बेटे ने मां की हत्या (File Photo)
दिवाली पर चंडीगढ़ में बेटे ने अपनी मां का गला काटकर हत्या कर दी। यह घटना सेक्टर 40 में हुई है। मृतका की पहचान सुशीला नेगी के रूप में हुई है, जो कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से थी। वहीं वारदात को अंजाम देकर आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।
दरअसल, आरोपी बेटा पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में नौकरी करता है। आरोपी मानसिक रूप से परेशान रहता था, क्योंकि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। वहीं मृतका का बड़ा बेटा विदेश में रहता है।
पुलिस के मुताबिक मां-बेटे में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। झगड़ा इतना बढ़ गया कि गुस्से में रवि ने धारदार हथियार से मां के गले पर वार कर दिया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं वारदात को अंजाम देकर रवि मौके से फरार हो गया।
घर के बाहर खून और अंदर से चीखे सुनकर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत फोरेंसिक टीम को बुलाया। मामले में जानकारी देते हुए एसएचओ ने कहा कि सुबह हमें खबर मिली कि बेटे रवि ने अपनी माँ सुशीला की हत्या कर दी। सुशीला वरिष्ठ नागरिक थीं और अकेली रहती थीं। रवि मानसिक रूप से परेशान था, क्योंकि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। वह नौकरी भी करता था। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
पुलिस ने आरोपी बेटे रवि के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि रवि की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, जो इस वारदात का कारण हो सकती है। कई टीमें उसकी तलाश में जुट गई हैं। पड़ोसियों ने बताया कि रवि और सुशीला के बीच पहले भी कहासुनी होती थी, लेकिन इतनी बड़ी घटना की उम्मीद नहीं थी।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग