केरल में राजनीतिक बवाल, SDPI और CPIM कार्यकर्ताओं में हुई झड़प; एंबुलेंस को लगाई आग

मामले में पुलिस ने कहा कि मास्क पहने लोगों ने SDPI कार्यकर्ता की कार और एंबुलेंस को क्षतिग्रस्त कर दिया। यह सब दो हफ्ते पहले हुए एक विवाद का नतीजा लग रहा है। दरअसल, उस समय दोनों पक्षों के बीच एक फ्लेक्स बोर्ड को नष्ट करने को लेकर झड़प हुई थी। हालांकि यह मामला बाद में सुलझ गया था, लेकिन एक बार फिर इसने तूल पकड़ लिया है।