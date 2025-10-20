केरल में राजनीतिक बवाल, SDPI और CPIM कार्यकर्ताओं में हुई झड़प; एंबुलेंस को लगाई आग

SDPI और CPIM कार्यकर्ताओं में हुई झड़प (Photo-IANS)
केरल के तिरुवनंतपुरम में एसडीपीआई और सीपीआईएम कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान एक एंबुलेंस में आग लगा दी वहीं दूसरी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है।
बता दें कि रविवार शाम को एसडीपीआई कार्यकर्ताओं ने सीपीआईएम के एक स्थानीय नेता पर हमला किया। इसके बाद कुछ अज्ञात लोगों ने SDPI कार्यकर्ताओं के घर पर पथराव किया। जिससे एक कार और एक एंबुलेंस क्षतिग्रस्त हो गई।
मामले में पुलिस ने कहा कि मास्क पहने लोगों ने SDPI कार्यकर्ता की कार और एंबुलेंस को क्षतिग्रस्त कर दिया। यह सब दो हफ्ते पहले हुए एक विवाद का नतीजा लग रहा है। दरअसल, उस समय दोनों पक्षों के बीच एक फ्लेक्स बोर्ड को नष्ट करने को लेकर झड़प हुई थी। हालांकि यह मामला बाद में सुलझ गया था, लेकिन एक बार फिर इसने तूल पकड़ लिया है।
सोमवार सुबह सीपीआईएण की युवा शाखा डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवाईएफआई) से जुड़ी एंबुलेंस को सरकारी अस्पताल के पास आग लगा दी। आग इतनी भयानक था कि एंबुलेंस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। वहीं इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई।
मामले में एसपी ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में कर लिया। फिलहाल हमने जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। साथ ही एसपी ने लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की है।
