Diwali पर 235 साल पुरानी मिठाई की दुकान पर पहुंचे Rahul Gandhi, बनाए बेसन के लड्डू और इमरती

सोमवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पुरानी दिल्ली में 235 साल पुरानी मिठाई की दुकान पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने बेसन के लड्डू और इमरती बनाने का प्रयास किया।

2 min read

नई दिल्ली

image

Ashib Khan

Oct 20, 2025

दिवाली पर मिठाई की दुकान पर पहुंचे राहुल गांधी (Photo-X @Rahul gandhi)

देशभर में दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी दिल्ली में 235 पुरानी मिठाई की दुकान पर पहुंचे। जहां पर उन्होंने बेसन के लड्डू और इमरती बनाने में हाथ अजमाया। इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर दी।

दुकान मालिक ने किया स्वागत

इस दौरान दुकान मालिक ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का स्वागत किया। उन्होंने कहा- दुकान से वे राजीव गांधी के जन्मदिन और अन्य समारोह पर मिठाइयां भेजा करते थे।

दुकान मालिक से की चर्चा

इस दौरान राहुल गांधी ने दुकान पर इमरती बनाने का प्रयास किया और दुकान मालिक से मिठाई बनाने की कला पर चर्चा की। दुकान के मालिक ने कहा, "भारत में ऐसा कोई विभाग नहीं है जो मिठाई बनाने वालों को प्रशिक्षण देता हो।"


राहुल गांधी ने जवाब दिया, "लेकिन क्यों नहीं? इस कला का कोई सम्मान नहीं है।" मालिक ने समझाया कि रसोइयों को शेफ़ कहा जाता है, जबकि मिठाई बनाने वालों को हलवाई कहा जाता है, जबकि वे "मिठाई के मशालवाहक" होते हैं।

बेसन के बनाए लड्डू

इस दौरान राहुल गांधी ने बेसन के लड्डू बनाने की भी कोशिश की और काम करते हुए कहा, "यह आसान नहीं है।" उन्होंने मिठाइयों के पीछे की मेहनत के बारे में बात करते हुए कहा, "आप मिठाइयाँ खाते तो हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि वे यहां कैसे आईं। इसमें किसानों, मज़दूरों और कारीगरों की मेहनत शामिल होती है।"

एक्स पर किया पोस्ट

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- पुरानी दिल्ली की मशहूर और ऐतिहासिक घंटेवाला मिठाइयों की दुकान पर इमरती और बेसन के लड्डू बनाने में हाथ आज़माया। सदियों पुरानी इस प्रतिष्ठित दुकान की मिठास आज भी वही है - ख़ालिस, पारंपरिक और दिल को छू लेने वाली।

235 साल पुरानी है दुकान

बता दें कि पुरानी दिल्ली में घंटेवाला मिठाई शॉप 235 साल पुरानी है। इस दुकान की मिठाई को पंडित जवाहर लाल नेहरू और राजीव गांधी भी पसंद करते थे। दुकान के मालिक ने राहुल गांधी से कहा कि मुझे आपकी शादी का इंतजार है। आप जल्दी शादी करें और मिठाई का ऑर्डर हमें ही दें।

Updated on:

20 Oct 2025 03:47 pm

Published on:

20 Oct 2025 03:46 pm

Hindi News / National News / Diwali पर 235 साल पुरानी मिठाई की दुकान पर पहुंचे Rahul Gandhi, बनाए बेसन के लड्डू और इमरती

