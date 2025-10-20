Diwali पर 235 साल पुरानी मिठाई की दुकान पर पहुंचे Rahul Gandhi, बनाए बेसन के लड्डू और इमरती

इस दौरान राहुल गांधी ने बेसन के लड्डू बनाने की भी कोशिश की और काम करते हुए कहा, "यह आसान नहीं है।" उन्होंने मिठाइयों के पीछे की मेहनत के बारे में बात करते हुए कहा, "आप मिठाइयाँ खाते तो हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि वे यहां कैसे आईं। इसमें किसानों, मज़दूरों और कारीगरों की मेहनत शामिल होती है।"