भारत में एक डेढ़ साल की एक बच्ची ने कोरोना के ओमिक्रॉन के संक्रमण को हरा दिया है। कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद बच्ची को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं इसी इलाके में 3 साल की एक संक्रमित बच्चे में कोरोना के कोई लक्षण नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या नए वेरिएंट से बच्चों को खतरा नहीं है।

