5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

आपकी एक गलती पड़ सकती है भारी, छह साल में 52,976 करोड़ हुए हवा

डिजिटल भुगतान के बढ़ते चलन के साथ देश में साइबर ठगी तेजी से बढ़ रही है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 2025 के बीच साइबर फ्रॉड से करीब 52,976 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। निवेश और ‘डिजिटल अरेस्ट’ जैसे फर्जी तरीकों से ठगी के मामले सबसे अधिक हैं। 2025 में ही 19,812.96 करोड़ रुपए की ठगी हुई, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना प्रमुख हॉटस्पॉट रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jan 05, 2026

AI Generated Image

AI Generated Image

Cyber Fraud in India: देश में डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन गतिविधियों के बढ़ते दायरे के साथ साइबर ठगी एक गंभीर राष्ट्रीय चुनौती बनती जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आइ4सी) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 से 2025 के बीच भारत में साइबर फ्रॉड के कारण करीब 52,976 करोड़ रुपए की भारी आर्थिक चपत लगी है। रिपोर्ट बताती है कि ठगों ने निवेश, शेयर, क्रिप्टोकरेंसी और फर्जी रिटर्न के नाम पर लोगों को सबसे ज्यादा निशाना बनाया। इसके साथ ही पुलिस या सरकारी अधिकारी बनकर ‘डिजिटल अरेस्ट’ का डर दिखाने के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। केवल 2025 में ही 19,812.96 करोड़ रुपए की ठगी हुई और 21.77 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गईं।

साइबर ठगी का ‘हॉटस्पॉट’ बने 5 राज्य

राज्यवार आंकड़ों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना साइबर ठगी के सबसे बड़े हॉटस्पॉट बनकर उभरे हैं। वर्ष 2025 में देश में हुए कुल नुकसान का आधे से अधिक हिस्सा इन्हीं पांच राज्यों में दर्ज किया गया।

  • महाराष्ट्र: 3,203 करोड़ (2,83,320 शिकायतें)
  • कर्नाटक: 2,413 करोड़ (2,13,228 शिकायतें)
  • तमिलनाडु: 1,897 करोड़ (1,23,290 शिकायतें)
  • उत्तर प्रदेश: 1,443 करोड़ (2,75,264 शिकायतें)
  • तेलंगाना: 1,372 करोड़ (95,000 शिकायतें)
  • कुल (5 राज्य): 10,328 करोड़ (9,90,102 शिकायतें)

इन तरीकों से सबसे ज्यादा ठगी

  • 36% निवेश धोखाधड़ी
  • 27% क्रेडिट/डेबिट कार्ड फ्रॉड
  • 18% सेक्सटॉर्शन
  • 10% ई-कॉमर्स धोखाधड़ी
  • 6% डिजिटल अरेस्ट
  • 3% ऐप/मैलवेयर आधारित ठगी

विदेशी गिरोहों का बढ़ता नेटवर्क

करीब 45% साइबर शिकायतें दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों—कंबोडिया, म्यांमार और लाओस—से जुड़े गिरोहों की ओर इशारा करती हैं। ये अपराधी अब शहरों के साथ ग्रामीण इलाकों में भी फेक लोन ऐप और वर्क फ्रॉम होम जैसे झांसों से लोगों को निशाना बना रहे हैं।

छह साल में बढ़ती ठगी की तस्वीर

2020 से 2025 तक साइबर धोखाधड़ी में हर साल तेज उछाल देखा गया है। 2024 में जहां 22,849 करोड़ रुपए की ठगी हुई, वहीं 2025 में शिकायतों की संख्या सबसे ज्यादा रही।

सीजेआई ने जताई चिंता

सीजेआई सूर्यकांत ने साइबर अपराधों पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि इन अपराधों में वरिष्ठ नागरिक सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं और उनसे हजारों करोड़ रुपए की ठगी की जा चुकी है। उन्होंने ‘डिजिटल अरेस्ट’ जैसी नई धोखाधड़ी तकनीकों का जिक्र करते हुए कहा कि डिजिटल युग में अपराध का स्वरूप बदल गया है। न्यायपालिका को ऐसे मामलों से निपटने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण और जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि साइबर अपराध आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को सीधे प्रभावित कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

05 Jan 2026 03:14 am

Hindi News / National News / आपकी एक गलती पड़ सकती है भारी, छह साल में 52,976 करोड़ हुए हवा

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.