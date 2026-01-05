आपकी एक गलती पड़ सकती है भारी, छह साल में 52,976 करोड़ हुए हवा

Cyber Fraud in India: देश में डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन गतिविधियों के बढ़ते दायरे के साथ साइबर ठगी एक गंभीर राष्ट्रीय चुनौती बनती जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आइ4सी) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 से 2025 के बीच भारत में साइबर फ्रॉड के कारण करीब 52,976 करोड़ रुपए की भारी आर्थिक चपत लगी है। रिपोर्ट बताती है कि ठगों ने निवेश, शेयर, क्रिप्टोकरेंसी और फर्जी रिटर्न के नाम पर लोगों को सबसे ज्यादा निशाना बनाया। इसके साथ ही पुलिस या सरकारी अधिकारी बनकर ‘डिजिटल अरेस्ट’ का डर दिखाने के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। केवल 2025 में ही 19,812.96 करोड़ रुपए की ठगी हुई और 21.77 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गईं।