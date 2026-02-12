सावधान! स्मार्टफोन बन रहा है ‘साइलेंट किलर’, कहीं आपका बच्चा अगला शिकार तो नहीं?

गाजियाबाद में तीन किशोर बहनों की खुदकुशी के बाद उत्तर प्रदेश के मेरठ में गेम खेलते हुए 22 वर्षीय मोहम्मद कैफ की ब्रेन-हेमरेज से मौत चेता रही है कि ऑनलाइन गेमिंग अब केवल समय की बर्बादी ही नहीं रहा बल्कि एक 'न्यूरोलॉजिकल टाइम बम' बन गया है। भारत में भी निम्हांस और अन्य संस्थानों में देशभर से गेमिंग और इंटरनेट लत के मामलों में लगातार तेजी आ रही है।