मानसून की विदाई में बस इतने दिन बाकी, IMD ने दिया अपडेट, इस सीजन हिमाचल में 43% ज्यादा बारिश

Monsoon Rain End: भारत में मानसून सीजन में बारिश ने जमकर तांडव मचाया है। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में बारिश ने तबाही मचाई। भारी बारिश के चलते होने वाले हादसों में पहाड़ी राज्य हिमाचल और उत्तराखंड में 300 से अधिक मौते हुईं। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाएं सामने आई। अब मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून 15 सितंबर के आसपास उत्तर-पश्चिम भारत से वापसी शुरू कर सकता है। IMD की बुलेटिन के अनुसार मानसून 17 सितंबर से वापसी लौटने लगेगा और 15 अक्टूबर तक पूरी तरह से वापस लौट जाएगा।