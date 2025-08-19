विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का आज हो सकता है ऐलान, कौन-कौन हैं रेस में?

आज विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद (Vice President) के उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो सकता है। इसे लेकर आज विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक होने वाली है। यह बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Congress President Mallikarjun Kharge) के आवास पर होगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक के बाद आधिकारिक तौर पर उम्मीदवार का नाम घोषित किया जाएगा।
विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीवार की रेस में चंद्रयान 1 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पूर्व इसरो वैज्ञानिक मैलस्वामी अन्नादुरई, तमिलनाडु से डीएमके के सांसद तिरुचि सिवा और महात्मा गांधी के परपोते और इतिहासकार तुषार गांधी का नाम आगे चल रहा है। विपक्ष महाराष्ट्र से एक दलित बुद्धिजीवी को भी उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने की सोच रही है।
वैज्ञानिक मैलस्वामी अन्नादुरई तमिलनाडु से आते हैं। वह पूर्व में ISRO में काम कर चुके हैं। ऐसे में उनकी वैज्ञानिक पहचानउन्हें NDA उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के मुकाबले एक सशक्त विकल्प बनाती है। इसके साथ ही, दक्षिण बनाम दक्षिण की लड़ाई में यह बीजेपी को माइलेज लेने से रोक सकती है।
तृणमूल कांग्रेस ने सुझाव दिया कि विपक्ष को किसी ऐसे उम्मीदवार को आगे करना चाहिए जो गैर-राजनीतिक हो, ताकि सभी दलों के बीच एकता बनी रह सके और आम सहमति बनाना आसान हो।
NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सी. पी. राधाकृष्णन सोमवार को दिल्ली पहुंचे। यहां दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता व बीजेपी के नेताओं ने उनका स्वागत किया। दिल्ली में राधाकृष्ण ने पीएम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। बता दें कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जून महीने में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, सियासी गलियारों में चर्चा थी कि धनखड़ और मोदी सरकार के बीच महीनों से खटपट जारी थी। धनखड़ के रवैये से मोदी सरकार नाराज थी। इसके बाद उन्हें इस्तीफा देने को कहा गया था।