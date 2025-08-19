विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का आज हो सकता है ऐलान, कौन-कौन हैं रेस में?

NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सी. पी. राधाकृष्णन सोमवार को दिल्ली पहुंचे। यहां दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता व बीजेपी के नेताओं ने उनका स्वागत किया। दिल्ली में राधाकृष्ण ने पीएम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। बता दें कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जून महीने में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, सियासी गलियारों में चर्चा थी कि धनखड़ और मोदी सरकार के बीच महीनों से खटपट जारी थी। धनखड़ के रवैये से मोदी सरकार नाराज थी। इसके बाद उन्हें इस्तीफा देने को कहा गया था।