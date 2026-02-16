जबरन पिलाई शराब, फिर बाइक पर बांधकर ले गए खेत, बिहार में आर्केस्ट्रा डांसर के साथ गैंगरेप

उसके बाद तीनों ने मेरी पत्नी को जबरन शराब पिलाई। इसके बाद लक्ष्मण यादव उसे अपने घर ले गया। जहां उसके साथ रेप किया। इसके बाद अपने दोस्तों को बुलाकर कहा, तुम दोनों भी मजा ले लो। फिर एक बाइक पर डीजे ऑपरेटर और मैजिक ड्राइवर मेरी पत्नी को कहीं लेकर गए। पीछे से दूसरी बाइक से संचालक भी गया। तीनों ने गांव से दूर सुनसान इलाके में झाड़ी में ले जाकर बारी-बारी से गैंगरेप किया। विरोध करने पर उसकी पिटाई कर दी। मेरी पत्नी किसी तरह तीनों के चुंगल से बचकर भाग आई।