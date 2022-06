जम्मू-कश्मीर में जमात से जुड़े 300 स्कूलों को बंद करने का आदेश, 15 दिन में होंगे सील

Jammu-Kashmir: जम्मू कश्मीर में स्कूल शिक्षा विभाग जमात से जुड़े 300 स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश स्कूल शिक्षा सचिव बीके सिंह ने जारी किया है, जिसमें विभिन्न जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को दिन में सभी स्कूलों को सील करने के आदेश दिए हैं।

Jammu-Kashmir: जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रतिबंधित इस्लामी संगठन जमात-ए-इस्लामी (JeI) के द्वारा चलाए जा रहे 300 से अधिक स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश स्कूल शिक्षा सचिव बीके सिंह ने मंगलवार को जारी किया है। स्कूल शिक्षा सचिव ने आदेश जारी करते हुए जमात-ए-इस्लामी से संबंधित सभी स्कूलों की शैक्षणिक गतिविधियों में रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं।

Order to close 300 schools associated with Jamaat in Jammu and Kashmir