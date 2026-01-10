10 जनवरी 2026,

शनिवार

राष्ट्रीय

हिजाब पहनकर बेटी बनेगी देश की PM! ओवैसी के इस बयान ने मचाया बवाल, BJP का पलटवार- पहले अपनी कुर्सी खाली करो

ओवैसी ने कहा कि बाबा साहब के संविधान में लिखा है कि भारत का कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या महापौर बन सकता है। मेरा सपना है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी।

भारत

image

Shaitan Prajapat

Jan 10, 2026

असदुद्दीन ओवैसी

असदुद्दीन ओवैसी (Photo-IANS)

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अक्सर अपने तेज तरार बयानों की वजह से सुर्खियों में छाए रहते हैं। हैदराबाद के सांसद ओवैसी एक बार फिर हिजाब को लेकर बयान दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वह उस दिन का सपना देखते हैं जब 'हिजाब पहनी बेटी' भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। इसके साथ ही उन्होंने भीमराव अंबेडकर द्वारा तैयार किए गए भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का हवाला दिया।

बीजेपी ने किया पलटवार

ओवैसी की टिप्पणियों पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने प्रतिक्रिया देते हुए सुझाव दिया कि उन्हें सबसे पहले अपनी पार्टी के लिए एक मुस्लिम महिला अध्यक्ष नामित करने से शुरुआत करनी चाहिए।

'हिजाब पहनकर बेटी बनेगी देश की प्रधानमंत्री'

महाराष्ट्र के सोलापुर में एक रैली में लोकसभा सांसद ओवैसी ने कहा कि बाबा साहब के संविधान में लिखा है कि भारत का कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या महापौर बन सकता है। मेरा सपना है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी ने आगे कहा कि हो सकता है कि हम उस दिन को देखने के लिए मौजूद न हों, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब यह संभव हो सकेगा।

'जो लोग मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, उनका अंत होगा'

पड़ोसी देश पाकिस्तान से तुलना करते हुए ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान का संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि केवल एक ही धर्म का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ओवैसी ने आगे कहा कि जो लोग मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, उनका अंत होगा और जब प्रेम आम हो जाएगा, तो लोगों को एहसास होगा कि उनके लोगों के दिमाग को कैसे जहर दिया गया था।

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने भी इस मामले पर अपनी राय रखते हुए कहा कि भले ही संविधान किसी को भी प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोकता है, फिर भी भारत का प्रधानमंत्री हमेशा एक हिंदू ही रहेगा। शिवसेना प्रवक्ता शायना एनसी ने भी प्रतिक्रिया दी है। शायना एनसी ने कहा कि नेतृत्व प्रदर्शन और जनता के जनादेश पर आधारित होना चाहिए, न कि जाति, धर्म या समुदाय पर। उन्होंने आगे कहा कि योग्यता के आधार पर भविष्य में किसी महिला प्रधानमंत्री का समर्थन किया जा सकता है।

ओवैसी के बयान पर राजनीति गरमाई

ओवैसी की टिप्पणियों के तुरंत बाद, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तीखा हमला करते हुए उन्हें चुनौती दी कि वे किसी मुस्लिम या हिजाब पहनने वाली महिला को एआईएमआईएम का अध्यक्ष बनाकर दिखाएं। पूनावाला ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हिजाबवाली प्रधानमंत्री बनेंगी, मियां ओवैसी कहते हैं। मियां ओवैसी संविधान किसी को नहीं रोकता, लेकिन मैं आपको चुनौती देता हूं कि पहले किसी पसमांदा या हिजाबवाली को एआईएमआईएम का अध्यक्ष बनाएं।

