हिजाब पहनकर बेटी बनेगी देश की PM! ओवैसी के इस बयान ने मचाया बवाल, BJP का पलटवार- पहले अपनी कुर्सी खाली करो

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने भी इस मामले पर अपनी राय रखते हुए कहा कि भले ही संविधान किसी को भी प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोकता है, फिर भी भारत का प्रधानमंत्री हमेशा एक हिंदू ही रहेगा। शिवसेना प्रवक्ता शायना एनसी ने भी प्रतिक्रिया दी है। शायना एनसी ने कहा कि नेतृत्व प्रदर्शन और जनता के जनादेश पर आधारित होना चाहिए, न कि जाति, धर्म या समुदाय पर। उन्होंने आगे कहा कि योग्यता के आधार पर भविष्य में किसी महिला प्रधानमंत्री का समर्थन किया जा सकता है।