कोहरे के चलते हुआ भीषण हादसा: रोडवेज बस से टकराई कार, एक ही गांव के 4 लोगों की मौत

पुलिस ने लोगों की मदद से दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी में फंसे लोगों को बाहर निकाला और तुरंत अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने चार लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक व्यक्ति अभी भी घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती है। दुर्घटना में मारे गए लोगों की पहचान सुखविंदर, सुशील कुमार, ब्रिज कुमार और अरुण कुमार के रूप में हुई है। यह पांचों लोग हिमाचल प्रदेश के चालेट गांव के रहने वाले थे। इन लोगों के साथ कार में इसी गांव के रहने वाले अमित कुमार भी मौजूद थे जिनका फिलहाल होशियारपुर के सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है।