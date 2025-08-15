Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

‘गांधी से ज्यादा नफरत…’: स्वतंत्रता दिवस के भाषण में PM मोदी द्वारा RSS की तारीफ करने पर भड़के ओवैसी

Asaduddin Owaisi attacks PM Modi: ओवैसी ने RSS की प्रशंसा को स्वतंत्रता संग्राम का अपमान बताया और आरोप लगाया कि संघ और उसके सहयोगी ब्रिटिश सैनिकों की तरह काम करते हैं और वे अंग्रेजों का जितना विरोध करते थे, उससे कहीं अधिक गांधी से नफरत करते हैं।

भारत

Shaitan Prajapat

Aug 15, 2025

Asaduddin Owaisi attacks PM Modi
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और असदुद्दीन ओवैसी (Photo-IANS)

Asaduddin Owaisi attacks PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले से 2025 के स्वतंत्रता दिवस के भाषण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की प्रशंसा करने पर विपक्षी दलों ने तीखी आलोचना की। असदुद्दीन ओवैसी सहित कई नेताओं ने पीएम मोदी पर स्वतंत्रता संग्राम का अपमान करने और संगठनात्मक लाभ के लिए राष्ट्रीय आयोजन का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया।

आरएसएस की तारीफ करने पर विपक्षी का मोदी पर हमला

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख के अलावा कांग्रेस और सीपीआई (एम) ने भी हमले का नेतृत्व किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी को संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन और संघ को खुश करने का प्रयास बताया। मोदी ने आरएसएस के 100 साल पूरे होने को दुनिया के सबसे बड़े एनजीओ की बहुत गौरवशाली और शानदार यात्रा बताया।

स्वतंत्रता संग्राम का किया अपमान

ओवैसी ने आरएसएस की प्रशंसा को स्वतंत्रता संग्राम का अपमान बताया और आरोप लगाया कि संघ और उसके सहयोगी ब्रिटिश सैनिकों की तरह काम करते हैं और वे अंग्रेजों का जितना विरोध करते थे, उससे कहीं अधिक गांधी से नफरत करते हैं।

आरएसएस की तारीफ करने पर भड़के ओवैसी

एक्स पर एक पोस्ट में ओवैसी ने कहा कि हिंदुत्व की विचारधारा बहिष्कार में विश्वास करती है और हमारे संविधान के मूल्यों के विपरीत है। मोदी एक स्वयंसेवक के तौर पर नागपुर जाकर आरएसएस की तारीफ़ कर सकते थे, तो प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें लाल किले से ऐसा क्यों करना पड़ा?

जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर बोला हमला

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री के आज के भाषण का सबसे परेशान करने वाला पहलू लाल किले की प्राचीर से आरएसएस का नाम लेना था—जो एक संवैधानिक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की भावना का घोर उल्लंघन है। यह अगले महीने उनके 75वें जन्मदिन से पहले संगठन को खुश करने की एक हताश कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है। उन्होंने मोदी पर बासी, पाखंडी, नीरस भाषण देने, पुराने नारों को दोहराने और मापने योग्य परिणामों के रूप में बहुत कम देने का भी आरोप लगाया।

आरएसएस ने नहीं लड़ी लड़ाई: मणिकम टैगोर

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने एक कदम आगे बढ़कर आरोप लगाया कि आरएसएस की विरासत उपनिवेशवाद से लड़ने की नहीं है, बल्कि साथी भारतीयों के बीच नफरत और विभाजन फैलाने की है… फिर भी, प्रधानमंत्री मोदी आरएसएस को खुश करने के लिए कथित तौर पर 17 सितंबर, 2025 को अपनी सेवानिवृत्ति की योजना को रोक रहे हैं। संघर्ष से अलग रहने वाले संगठन के लिए वास्तविक स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति का अपमान करना अस्वीकार्य है।

सीपीआई(एम) ने बोला तीखा हमला

सीपीआई(एम) के महासचिव एमए बेबी ने भी निशाना साधते हुए कहा कि यह बेहद अफ़सोस की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में आरएसएस की तारीफ़ की, एक ऐसे संगठन की जिसका ऐतिहासिक रिकॉर्ड संदिग्ध है। एक ऐसा संगठन जिसकी इन संघर्षों में कोई भूमिका नहीं रही और जिसने लगातार धार्मिक आधार पर राष्ट्रीय एकता को कमज़ोर करने की कोशिश की है। इस स्वतंत्रता दिवस पर आरएसएस की तारीफ़ करके, प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे शहीदों की स्मृति और हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की भावना का अपमान किया है।

