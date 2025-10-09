Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

’26/11 हमले के बाद किसने किया देश के साथ खिलवाड़?’ PM मोदी ने कांग्रेस को घेरा तो आ गया चिदंबरम का जवाब

पीएम मोदी ने 26/11 हमले पर कांग्रेस को घेरा, कहा कि उस समय की सरकार ने आतंकवाद के आगे घुटने टेक दिए। पी चिदंबरम ने जवाब देते हुए कहा कि पीएम मोदी के बयान में तथ्यात्मक त्रुटियां हैं और उन्होंने अपने शब्दों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। 

2 min read

भारत

image

Mukul Kumar

Oct 09, 2025

पीएम मोदी और पी चिदंबरम। (फोटो- IANS)

पीएम मोदी ने बुधवार को नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस दौरान, उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए मुंबई में 26/11 आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस पर कटाक्ष भी किया।

पीएम मोदी ने कहा कि मुंबई भारत के सबसे जीवंत शहरों में से एक है। यही कारण है कि आतंकवादियों ने 2008 में एक बड़े हमले के लिए मुंबई को चुना। लेकिन उस समय सत्ता में रही कांग्रेस सरकार ने कमजोरी का संदेश देते हुए आतंकवाद के आगे घुटने टेक दिए।

चिदंबरम बोले- प्रधानमंत्री के शब्दों की निंदा करता हूं

इस बयान को लेकर पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने पलटवार किया है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि मैं अखबारों में छपे माननीय प्रधानमंत्री के उन शब्दों की निंदा करता हूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत 26/11 के बाद जवाब देने के लिए तैयार था, लेकिन कुछ देशों के दबाव के कारण, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भारत के सशस्त्र बलों को पाकिस्तान पर हमला करने से रोक दिया।

अखबारों में खबर पढ़कर निराशा हुई- पूर्व गृह मंत्री

पूर्व गृह मंत्री ने आगे लिखा कि बयान के तीन हिस्से हैं। उनमें से प्रत्येक गलत है, बहुत गलत है। अखबारों में खबर पढ़कर निराशा हुई कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने इन शब्दों की कल्पना की और उन्हें मेरे नाम से जोड़ दिया।

बता दें कि पीएम मोदी प्रधानमंत्री ने 26/11 मामले को लेकर कांग्रेस का कटाक्ष करते हुए चिदंबरम का सीधे नाम नहीं लिया था। लेकिन इशारा साफ था क्योंकि चिदंबरम ने हाल ही में एक इंटरव्यू में 26/11 के हमलों के बारे में बात की थी।

क्या था चिदंबरम का बयान

एक इंटरव्यू के दौरान पूर्व गृह मंत्री ने खुलासा किया था कि 26/11 के हमलों के बाद उन्होंने बदला लेने की सोची थी। उन्होंने इस विचार पर प्रधानमंत्री और अन्य बड़े नेताओं से चर्चा भी की थी, लेकिन विदेश मंत्रालय ने इस मामले में कूटनीतिक तरीकों का इस्तेमाल करने की सलाह दी। उन्होंने हमला न करने की बात कही। अंतरराष्ट्रीय दबाव को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला गया था।

क्या बोले पीएम मोदी?

इसपर, पीएम मोदी ने बुधवार को कहा कि हाल ही में, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता, जो पूर्व गृह मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने बड़ी बातें उजागर कीं। उन्होंने दावा किया कि मुंबई हमले के बाद, हमारी सेनाएं पाकिस्तान से उलझने को तैयार थीं। पूरा देश यही चाहता था। लेकिन उस वक्त तत्कालीन सरकार ने दूसरे देश के दबाव में भारतीय सेना को कार्रवाई करने से रोक दिया।

पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस को हमें बताना चाहिए कि विदेशी दबाव में आकर किसने यह फैसला लिया, किसने मुंबई की राष्ट्रीय भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। देश को जानने का अधिकार है। कांग्रेस की इस कमजोरी ने आतंकवादियों को मजबूत किया और राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर किया, जिसकी कीमत देश को बार-बार जान गंवाकर चुकानी पड़ी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

pm modi

politics

Updated on:

09 Oct 2025 11:28 am

Published on:

09 Oct 2025 11:18 am

Hindi News / National News / ’26/11 हमले के बाद किसने किया देश के साथ खिलवाड़?’ PM मोदी ने कांग्रेस को घेरा तो आ गया चिदंबरम का जवाब

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बेंगलुरु में अपने घर पर मृत मिला हेड कांस्टेबल, पुलिस कर रही सुसाइड के पहलू से जांच

Bengaluru Crime
राष्ट्रीय

पीके की ललकार पर तेजस्वी यादव ने क्यों बदला अपना इलेक्शन गेम? 1 सीट बन सकती है बैटल ग्राउंड

Bihar Election 2025 Live Updates, बिहार चुनाव 2025 लाइव अपडेट्स, Bihar Assembly Election 2025 Live Blog, Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025, Bihar Chunav 2025 Live, बिहार विधानसभा चुनाव 2025, Bihar Election Date 2025, बिहार चुनाव तारीख 2025, Bihar Election Commission Press Conference Live, बिहार चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस , Bihar ECI Press Briefing Today, Bihar Election Commission Announcement 2025, Election Commission of Bihar, Bihar Poll Date, Bihar Election Schedule Announcement, Bihar Election CEC Meeting, Bihar Election News in Hindi, Nitish Kumar, Tejashwi Yadav, Chirag Paswan, Samrat Chaudhary, JDU बिहार चुनाव 2025, Bihar Election Breaking LIVE, announcements from Election Commission Bihar
पटना

मौसम का बदला मिजाज, देश के कई हिस्सों में ठंड की दस्तक, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Heavy Rain
राष्ट्रीय

एआई जनरेटेड जानकारी से भ्रामक प्रचार न करे पार्टियां, चुनाव आयोग ने दी चेतावनी

Election Commission
राष्ट्रीय

पंजाब को नशे में डुबोने की साजिश! पाकिस्तान से भी निकला कनेक्शन, नाकों दम हुई पुलिस

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.