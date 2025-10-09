’26/11 हमले के बाद किसने किया देश के साथ खिलवाड़?’ PM मोदी ने कांग्रेस को घेरा तो आ गया चिदंबरम का जवाब

इस बयान को लेकर पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने पलटवार किया है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि मैं अखबारों में छपे माननीय प्रधानमंत्री के उन शब्दों की निंदा करता हूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत 26/11 के बाद जवाब देने के लिए तैयार था, लेकिन कुछ देशों के दबाव के कारण, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भारत के सशस्त्र बलों को पाकिस्तान पर हमला करने से रोक दिया।