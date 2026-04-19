पहलगाम पुलिस दे रही QR कोड, स्कैन करते ही टूरिस्ट्स के सामने होगी सामने वाले की ‘कुंडली’

स्थानीय सेवा प्रदाता गुलाम हसन ने बताया कि हम सभी को दस्तावेज जांच के बाद क्यूआर कोड दिया गया है और हमारे आधार नंबर भी इससे जुड़े हैं। सुरक्षा बल समय समय पर हमारे कोड की जांच करते हैं ताकि केवल सही लोग ही काम कर सकें। एक अन्य सेवा प्रदाता ने कहा, पर्यटकों को अब पूरी जानकारी मिल सकेगी, जिससे वे ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। यह कदम सुरक्षा के साथ साथ रोजगार को भी स्थिर बनाएगा। प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि बाहर से आने वाले विक्रेताओं की भी पूरी तरह पुलिस जांच की गई है। इससे सुरक्षा में किसी भी तरह की कमी नहीं रहेगी और पर्यटन गतिविधियां सुरक्षित वातावरण में संचालित होंगी।