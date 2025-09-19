‘पाकिस्तान हमारे घर जैसा’: विवाद बढ़ा तो सैम पित्रोदा ने दी सफाई, आतंकवाद और सियासी तनाव पर कही ये बात

एक साक्षात्कार में पित्रोदा ने पड़ोस नीति को भारत के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की उनकी यात्राओं में उन्हें 'घर जैसा' महसूस हुआ। उन्होंने 'विश्वगुरु' की अवधारणा को मिथक करार देते हुए वास्तविक प्रभाव और आपसी विश्वास पर आधारित विदेश नीति की वकालत की। इस बयान पर भाजपा ने कड़ा ऐतराज जताया, इसे भारत के खिलाफ आतंकवाद और भू-राजनीतिक चुनौतियों को हल्का करने वाला करार दिया। भाजपा नेताओं ने इसे कांग्रेस की 'तुष्टिकरण नीति' का हिस्सा बताया और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल उठाए।