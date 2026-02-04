क्या है सांसदों के सस्पेंशन का नियम? जानें कितने छिनते है अधिकार

लोकसभा का नियम 374 संसद की कार्यवाही में अनुशासन बनाए रखने से जुड़ा नियम है। इस नियम के तहत अगर कोई सांसद सदन की कार्यवाही में गंभीर व्यवधान, अव्यवस्था या अनुशासनहीन व्यवहार करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) को अधिकार होता है कि वह उस सांसद को सदन से निलंबित कर सकता है और उसे तुरंत सदन से बाहर जाने का निर्देश दे सकता है। वहीं यदि सदन चाहे तो बाद में यह फैसला वापस ले सकता है।