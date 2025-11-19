अनमोल बिश्नोई को 11 दिन की NIA कस्टडी में भेजा, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई उगलेगा कई राज

अमेरिका से भारत लाए गए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई पर जांच एजेंसियों ने शिकंजा कस लिया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को अनमोल बिश्नोई को 11 दिनों के लिए एनआईए की कस्टडी में भेज दिया है। इससे पहले केंद्रीय जांच एजेंसी ने कोर्ट से 15 दिन की कस्टडी मांगी थी। कोर्ट के इस आदेश से एनआईए को गैंगस्टर नेटवर्क, फंडिंग चेन और विदेश से होने वाली आपराधिक गतिविधियों की बारीकी से जांच करने का पर्याप्त समय मिलेगा। माना जा रहा है कि इस दौरान अनमोल बिश्नोई कई खुलासे कर सकता है।