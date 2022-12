सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए मरीजों को नहीं दिखाना होगा वोटर आईडी, दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश

दिल्ली हाइकोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकारी अस्पताल में सभी मरीजों का इलाज करना है, चाहे वह किसी भी राज्य के रहने वाले हों। इलाज के लिए वोटर आईडी दिखाने के लिए मरीजों को बाध्य नहीं किया जा सकता है।

Delhi High Court orders Govt Hospitals Have To Treat All Citizens without seeing voter ID card