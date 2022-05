पटना एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, निर्माण कार्य के दौरान गिरा लोहे का स्ट्रक्चर, दो मजदूरों की मौत, एक की टूटी रीढ़ की हड्डी

Patna Airport Accident: बिहार की राजधानी पटना में एक बड़ा हादसा हो गया। पटना में स्थित जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए एक हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। जबकि एक गंभीर रूप घायल है।

Published: May 22, 2022 11:20:01 am

Patna Airport Accident Two People die at Under Construction Terminal