पटना पुलिस पर भरोसा नहीं, CBI करें जांच’ नीट छात्रा गैंगरेप मामले में परिजनों की मांग

बिहार की राजधानी पटना में एक नीट छात्रा के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आने के बाद पूरे प्रदेश में सनसनी फैल गई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि गैंगरेप की सच्चाई दबाने के लिए छात्रा को गलत इंजेक्शन देकर मार दिया गया। इस घटना के बाद परिजनों का सब्र टूट गया है और उन्होंने पटना पुलिस पर भरोसा न होने की बात कहते हुए CBI जांच की मांग की है। पीड़ित परिवार जहानाबाद जिले का रहने वाला है। परिजनों ने शुक्रवार को पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया।