Patrika Election Analysis: ‘वेदासंदूर’ किंगमेकर नहीं, सत्ता के रुझान का सटीक बैरोमीटर, क्या जारी रहेगी ट्रेंड?

तमिलनाडु में PM मोदी ने नागरकोविल में करीब डेढ़ किलोमीटर लंबा रोड शो किया। यहां मोदी ने विकसित तमिलनाडु के निर्माण के लिए मतदान की अपील की। इस दौरान तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) के महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी उनके साथ थे। रोड शो के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने नागरकोइल में डॉ. भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इसके साथ ही, अपने रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व सीएम एम.जी. रामचंद्रन (MGR) और DMK के संस्थापक और पूर्व सीएम सी.एन. सी. एन. अन्नादुरै को पुष्पांजलि अर्पित की।