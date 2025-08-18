चेन्नई में पत्रिका की-नोट आज, ‘डिजिटल युग में पत्रकारिता की विश्वसनीयता और जिम्मेदारी’ पर हो रहा मंथन

राजस्थान पत्रिका (Rajasthan Patrika) समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष में पत्रिका समूह की ओर से चेन्नई में सोमवार को पत्रिका की-नोट कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। अन्ना नगर शांति कॉलोनी के श्री रामदयाल कलावती खेमका अग्रवाल (एसआरकेके) भवन में कार्यक्रम शुरू हो गया है। कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की।
संवाद की इस शृंखला में ‘डिजिटल युग में पत्रकारिता की विश्वसनीयता और जिम्मेदारी’ विषय पर मंथन होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष और कोयम्बत्तूर दक्षिण की भाजपा विधायक वानती श्रीनिवासन होंगी। मुख्य वक्तव्य पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी देंगे।
विशिष्ट अतिथि अवतार समूह की संस्थापक अध्यक्ष डॉ. सौंदर्या राजेश, आरके स्वामी समूह के कार्यकारी चेयरमैन श्रीनिवासन के. स्वामी एवं सुराणा एंड सुराणा इंटरनेशनल एटॉर्नीज के सीईओ डाॅ. विनोद सुराणा अपना विशेष उद्बोधन देंगे।