चेन्नई में पत्रिका की-नोट आज, ‘डिजिटल युग में पत्रकारिता की विश्वसनीयता और जिम्मेदारी’ पर हो रहा मंथन

राजस्थान पत्रिका (Rajasthan Patrika) समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष में पत्रिका समूह की ओर से चेन्नई में सोमवार को पत्रिका की-नोट कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। अन्ना नगर शांति कॉलोनी के श्री रामदयाल कलावती खेमका अग्रवाल (एसआरकेके) भवन में कार्यक्रम शुरू हो गया है। कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की।