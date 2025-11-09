दिल्ली में इंडिया गेट पर लगे आजादी के नारे, भारी पुलिस फोर्स की तैनात; जानें क्या है मामला

Delhi Air Pollution: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा बेहद जहरीली हो चुकी है। कई जगहों पर AQI 400 से भी ऊपर पहुंच गया है। रविवार शाम को प्रदूषण के मुद्दे पर बड़ी संख्या में लोग इंडिया गेट पर एकत्रित हो गए। वहीं शांति व्यवस्था के भंग होने की आशंका के चलते भारी फोर्स तैनात कर दी और पर्यटकों के लिए कर्तव्य पथ को बंद कर दिया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है।