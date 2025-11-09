Patrika LogoSwitch to English

दिल्ली में इंडिया गेट पर लगे आजादी के नारे, भारी पुलिस फोर्स की तैनात; जानें क्या है मामला

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे को लेकर लोगों ने इंडिया गेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया।

नई दिल्ली

image

Ashib Khan

Nov 09, 2025

इंडिया गेट पर लोगों ने किया प्रदर्शन

इंडिया गेट पर लोगों ने किया प्रदर्शन (Photo-IANS)

Delhi Air Pollution: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा बेहद जहरीली हो चुकी है। कई जगहों पर AQI 400 से भी ऊपर पहुंच गया है। रविवार शाम को प्रदूषण के मुद्दे पर बड़ी संख्या में लोग इंडिया गेट पर एकत्रित हो गए। वहीं शांति व्यवस्था के भंग होने की आशंका के चलते भारी फोर्स तैनात कर दी और पर्यटकों के लिए कर्तव्य पथ को बंद कर दिया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है।

आजादी के लगे नारे

बता दें कि इस प्रदर्शन में 'वी वॉन्ट जस्टिस' और 'हम लेकर रहेंगे आजादी' के भी नारे लगाए गए। दरअसल, बस-रेलवे स्टेशनों, शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों के परिसरों से आवारा कुत्तों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के खिलाफ कुछ संगठन के लोग भी शामिल थे। प्रदर्शनकारियों के हाथों में बैनर और पोस्टर थे। प्रदर्शन कर रहे एक व्यक्ति ने कहा कि सरकार पलूशन की जगह पशुओं को हटा रही है।

इंडिया गेट पर प्रदर्शन के दौरान कुछ महिला अपने बच्चों के साथ उपस्थित रहीं। उन्होंने बताया कि वे राष्ट्रीय राजधानी में स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए सरकार से तत्काल कार्रवाई की माँग को लेकर एकत्र हुई थीं।

उन्होंने कहा- हम अपने अधिकारियों से मिलना चाहते हैं। हमने मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा था, लेकिन हमें मना कर दिया गया। बहुत से माता-पिता इसलिए यहां आए हैं क्योंकि उनके बच्चे तकलीफ में हैं। हर तीसरे बच्चे के फेफड़े पहले ही खराब हो चुके हैं; वे स्वच्छ हवा में पले-बढ़े बच्चों की तुलना में लगभग 10 साल कम जीएंगे।

ANI से बात करते हुए एक प्रदर्शनकारी ने कहा, “हमारे सामने बस एक ही मुद्दा है, और वह है साफ़ हवा। यह समस्या सालों से चली आ रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यह हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन है। हम 10 सालों से इससे जूझ रहे हैं।”

उन्होंने आगे कहा- किसी को भी नागरिकों के स्वास्थ्य और अधिकारों की परवाह नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं और हम कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। यहाँ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन लोगों को घसीटकर बसों में ठूँसा जा रहा है। यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है। यह साफ़ हवा का मामला है।

वहीं दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा आदेश पर एक प्रदर्शनकारी ने कहा, "मैं खुद को पशु प्रेमी या कुत्ता प्रेमी नहीं कहता। मैं इस देश का नागरिक हूं और मैं यहाँ मानवता के लिए हूं। लोग सांस ठीक से न ले पाने के कारण इनहेलर का सहारा लेने को मजबूर हैं।”

उन्होंने कहा- जब उनके पास अपनी अक्षमता और प्रदूषण व वोट-चोरी के मुद्दों का कोई जवाब नहीं है, तो वे ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जहाँ जानवरों को तकलीफ़ होगी क्योंकि वे बोल नहीं सकते और वोट नहीं दे सकते। मैं माँग करता हूँ कि सरकार वैज्ञानिक और तार्किक समाधान अपनाए और सुप्रीम कोर्ट अपना मज़ाक न बनाए।

कई लोगों को हिरासत में लिया

इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कई लोगों को हिरासत में लिया है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी। कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा व्यवस्था में कोई बाधा न आए, यह सुनिश्चित करने के लिए कई लोगों को हिरासत में लिया गया।"

