PFI ने जुलाई में रची थी प्रधानमंत्री मोदी पर हमले की साजिश, निशाने पर थी पटना की रैली, ED का बड़ा खुलासा

पिछले गुरुवार 13 सितंबर को NIA ने टेरर फंडिंग को लेकर 13 राज्यों में छापेमारी की थी। यह छापेमारी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से जुड़े लोगों के ऑफिसों व घरों में की गई है, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले की साजिश का खुलासा किया है।

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के खिलाफ पर छापेमारी की कार्रवाई के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ा खुलासा किया है। PFI ने बिहार के पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली पर हमले की साजिश रची थी, जिसके लिए एक प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया गया था। इसके साथ ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया टेरर मॉड्यूल तैयार करने और संवेदनशील स्थानों पर हमले करने की तैयारी कर रहा था। दरअसल पिछले गुरुवार 13 सितंबर को NIA ने टेरर फंडिंग को लेकर उत्तर प्रदेश, केरल और कर्नाटक सहित 13 राज्यों में छापेमारी की थी, जिनके साथ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की भी एक टीम मौजूद थी।

PFI had hatched a conspiracy to attack Prime Minister Modi in July, Patna rally was on target, big disclosure of NIA