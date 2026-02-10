पीरागढ़ी में गहराया 3 लाशों का मामला, कार में बैठे ‘बाबा’ की तलाश में पुलिस

पुलिस के अनुसार, रविवार दोपहर करीब 3:50 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि पीरागढ़ी फ्लाईओवर के पास एक कार में तीन लोग बैठे हैं, लेकिन कार के दरवाजे बंद हैं और अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां तीनों लोग कार के अंदर मृत पाए गए। जांच में सामने आया है कि पुलिस को सूचना दिए जाने से पहले वह कार करीब 50 मिनट तक उसी स्थान पर खड़ी रही थी।