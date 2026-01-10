Plane Crash: ओडिशा में प्लेन क्रैश, 7 लोग हुए घायल

प्लेन क्रैश (Plane Crash) के मामले दुनियाभर में बढ़ते जा रहे हैं। आज इसी तरह का एक मामला ओडिशा (Odisha) में सामने आया। आज, शनिवार, 10 जनवरी को ओडिशा के राउरकेला (Rourkela) के पास इंडिया वन एयर का छोटी साइज़ का 9-सीटर प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन भुवनेश्वर (Bhubaneswar) से राउरकेला की ओर जा रहा था। तभी वो जलदा इलाके में घास के मैदान पर क्रैश हो गया, जो राउरकेला से लगभग 10-15 किलोमीटर दूर है।