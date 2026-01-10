Plane Crash: ओडिशा में प्लेन क्रैश, 7 लोग हुए घायल

Plane crash in Odisha (Photo - ANI)
प्लेन क्रैश (Plane Crash) के मामले दुनियाभर में बढ़ते जा रहे हैं। आज इसी तरह का एक मामला ओडिशा (Odisha) में सामने आया। आज, शनिवार, 10 जनवरी को ओडिशा के राउरकेला (Rourkela) के पास इंडिया वन एयर का छोटी साइज़ का 9-सीटर प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन भुवनेश्वर (Bhubaneswar) से राउरकेला की ओर जा रहा था। तभी वो जलदा इलाके में घास के मैदान पर क्रैश हो गया, जो राउरकेला से लगभग 10-15 किलोमीटर दूर है।
प्लेन क्रैश के समय उसमें 7 लोग सवार थे। उनमें एक पायलट और छह यात्री शामिल हैं। हादसे में सभी 7 लोग घायल हो गए, जिनमें से कुछ को गंभीर चोटें आईं। सभी घायलों को राउरकेला के इस्पात जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है।
हादसे की सूचना मिलते ही राउरकेला फायर स्टेशन और पनपोश फायर स्टेशन से दमकल यूनिट बचाव कार्य के लिए घटनास्थल पर भेजी गईं और आग बुझाई गई। मामले की जांच शुरू हो गई है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हादसा किस वजह से हुआ। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी की वजह से प्लेन क्रैश हुआ।
