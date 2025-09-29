‘पीएम मोदी हैं फ्रंट फुट के खिलाड़ी’: एशिया कप जीतने के बाद भारतीय कप्तान ने तारीफ में कही ये बात

सूर्यकुमार यादव और पीएम मोदी (Photo ANI)
भारतीय क्रिकेट टीम ने अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को हराकर एशिया कप अपने नाम कर लिया है। भारत ने फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से पटकनी दी। एशिया कप 2025 में इन दोनों टीमों के बीच तीन मैच हुए और तीनों में ही मुकाबले में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की है। एशिया कप जीतने के बाद टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मीडिया से बात की है। उन्होंने कहा कि ट्रॉफी को लेकर अपनी बात रखी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक्स पर पोस्ट किया, उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
कप्तान सूर्यकुमार यादव ने सोमवार को एशिया कप जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'ऑपरेशन सिंदूर' पोस्ट की सराहना की और कहा कि यह अच्छा लगता है कि देश के नेता खुद फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी करते हैं।
आपको बता दें कि रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हरा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने टीम की जीत की तुलना ऑपरेशन सिंदूर से की थी। उन्होंने अपने X अकाउंट पर एक पोस्ट में लिखा, 'खेल के मैदान पर #ऑपरेशनसिंदूर। नतीजा वही - भारत जीत गया! हमारे क्रिकेटरों को बधाई।'
कप्तान सूर्यकुमार ने पीएम मोदी के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए मीडिया से कहा कि अच्छा लगता है जब देश का नेता खुद फ्रंटफुट पर बल्लेबाजी करता है, ऐसा लगा जैसे उन्होंने स्ट्राइक ली और रन बनाए। यह देखना बहुत अच्छा था, और जब सर सामने खड़े हों, तो निश्चित रूप से खिलाड़ी खुलकर खेलेंगे।
इस बात पर गौर करते हुए कि पूरा देश जीत का जश्न मना रहा है, सूर्यकुमार ने कहा कि टीम जब स्वदेश, यानी भारत वापस जाएगी तो और भी अधिक प्रेरित महसूस करेगी। उन्होंने कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरा देश जश्न मना रहा है। जब हम वापस (भारत) जाएंगे तो अच्छा लगेगा और हमें अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलेगा।
आपको बता दे कि इससे पहले सूर्यकुमार यादव ने ऐलान किया था कि वह टूर्नामेंट से मिलने वाली अपनी फीस भारतीय सशस्त्र बलों और पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों के परिवारों को दान करेंगे।
