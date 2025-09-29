‘पीएम मोदी हैं फ्रंट फुट के खिलाड़ी’: एशिया कप जीतने के बाद भारतीय कप्तान ने तारीफ में कही ये बात

भारतीय क्रिकेट टीम ने अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को हराकर एशिया कप अपने नाम कर लिया है। भारत ने फाइनल मु​काबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से पटकनी दी। एशिया कप 2025 में इन दोनों टीमों के बीच तीन मैच हुए और तीनों में ही मुकाबले में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की है। एशिया कप जीतने के बाद टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मीडिया से बात की है। उन्होंने कहा कि ट्रॉफी को लेकर अपनी बात रखी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक्स पर पोस्ट किया, उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।