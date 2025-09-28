Jandhan Account: तीन दिन के अंदर कर लें यह काम, नहीं तो बंद हो जाएगा जनधन अकाउंट

अगर आपका भी किसी बैंक में जनधन खाता है तो तीन दिनों के अंदर उसकी केवाईसी पूरी कर ले वरना आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) को 10 साल पूरे हो गए चुके है और नियमों के अनुसार 10 साल बाद केवाईसी अपडेट करना आवश्यक है। इसके लिए सरकार ने 30 सितंबर आखिरी तारीख तय की है, जिसका मतलब है कि अब खाता धारकों के पास केवाईसी अपडेट करने के लिए सिर्फ तीन दिन का समय है। अगर इन तीन दिनों में री-केवाईसी न होने पर बैंक आपके खाते को बंद कर सकता है जिसके चलते आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते है री-केवाईसी कराने की प्रकिया।