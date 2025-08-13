PM Kisan Yojana: हर साल 6000 रुपये कैसे पाएं – ऑनलाइन आवेदन और लाभ पूरी जानकारी

PM Kisan Yojana 2025:- देश की सरकार महिलाओं, विद्यार्थियों, गरीबों और किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करती है। इन योजनाओं के तहत लाभार्थियों को पैसों और सुविधाओं समेत कई अन्य लाभ दिए जाते है। इनका उद्देश्य समाज में किसी भी तरह से पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर देना और सहायता प्रदान करना होता है। ऐसी ही एक किसान कल्याणकारी योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। भारत सरकार की इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है और वर्तमान में करोड़ों की संख्या में देश के किसान इस योजना का फायदा उठा रहे है।
इस योजना के पात्र किसानों को साल में तीन किस्तों में 2-2 हजार रुपये कर के यह राशी दी जाती है। यह पैसा बिना किसी परेशानी के सीधा किसानों के खातों में भेजा जाता है। प्रत्येक किस्त में डीबीटी के जरिए किसानों के खातों में 2 हजार रुपये आ जाते है। सरकार इस योजना की अब तक 20 किस्त जारी कर चुकी है। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त इसी महीने 2 अगस्त 2025 को ही जारी की गई थी। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीधे किसानों के खातें में 9.70 करोड़ रुपये भेजे थे। अगर आप भी एक किसान है और इस योजना से जुड़ना चाहते है तो उसकी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है।
इस योजना का लाभ पाने के लिए सबसे पहले आपकों इसके लिए आवेदन करना होगा। पीएम किसान योजना के आधिकारिक पोर्टल https://pmkisan.gov.in/ या फिर इसके एप पर जाकर आप इसके लिए आवेदन कर सकते है। वेबसाइट पर जाकर न्यू फॉर्म रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन को चुने। इसके बाद सामने खुले पेज पर रूरल या अर्बन में से किसी एक ऑप्शन पर क्लिक करें।
इसके बाद फॉर्म में मांगी गई आवश्यक डिटेल जैसे आधार नंबर और मोबाइल नंबर भरें। इसके बाद आपको अपना राज्य चुनना होगा और फिर स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा कोड भरें। अगले स्टेप में आपको फॉर्म में ओटीपी भरना होगा। यह ओटीपी वह संख्या है जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइन नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएगी। ओटीपी भरने के बाद फॉर्म को सत्यापित कराए। यहां मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करे और फिर फॉर्म को सबमिट कर दे। आपके फॉर्म का वेरिफिकेशन होने के बाद आप इस योजना से जुड़ जाएंगे और आपको इसका लाभ मिलने लगेगा।