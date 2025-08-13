PM Kisan Yojana: हर साल 6000 रुपये कैसे पाएं – ऑनलाइन आवेदन और लाभ पूरी जानकारी

इस योजना के पात्र किसानों को साल में तीन किस्तों में 2-2 हजार रुपये कर के यह राशी दी जाती है। यह पैसा बिना किसी परेशानी के सीधा किसानों के खातों में भेजा जाता है। प्रत्येक किस्त में डीबीटी के जरिए किसानों के खातों में 2 हजार रुपये आ जाते है। सरकार इस योजना की अब तक 20 किस्त जारी कर चुकी है। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त इसी महीने 2 अगस्त 2025 को ही जारी की गई थी। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीधे किसानों के खातें में 9.70 करोड़ रुपये भेजे थे। अगर आप भी एक किसान है और इस योजना से जुड़ना चाहते है तो उसकी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है।