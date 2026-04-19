‘PM मोदी ने महिला विरोधी एवं विभाजनकारी चेहरों को बेनकाब किया’, विपक्ष पर भड़के विदेश मंत्री एस जयशंकर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन (PM Modi Address the Nation) के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर (External Affairs Minister S. Jaishankar) ने विपक्ष पर हमला बोला है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पीएम मोदी का एक जोरदार संबोधन, जिसमें उन्होंने विपक्ष के महिला विरोधी और विभाजनकारी चेहरे को बेनकाब किया है। कांग्रेस, DMK, सपा और TMC की विरोधी मानसिकता के कारण देश ने एक ऐतिहासिक अवसर गंवा दिया है।