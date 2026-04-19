कांग्रेस ने PM को बताया हताश और निराश, खड़गे ने कहा- PM ने आचार संहिता का उल्लंघन किया

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Congress President Mallikarjun Kharge) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के राष्ट्र के नाम संबोधन को राजनीतिक भाषण बताया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि PM ने अपने आधिकारिक संबोधन को राजनीतिक भाषण में बदल दिया, जो कीचड़ उछालना और सरासर झूठ से भरा था। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा- एक हताश और निराश PM मोदी, जिनके पास पिछले 12 सालों में दिखाने के लिए कुछ भी ठोस नहीं है। उन्होंने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन को राजनीतिक भाषण में बदल दिया।