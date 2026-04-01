‘बिल के भ्रूण हत्या की सजा विपक्ष को जरूर मिलेगी’, महिला आरक्षण बिल गिर जाने पर पीएम मोदी ने कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों को जमकर कोसा

PM Modi Address To Nation: पीएम मोदी ने शनिवार को देश को संबोधित किया। अपने संबोधन में विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला और ‘नारी शक्ति वंदन’ संशोधन को लेकर उनकी भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने इस अहम कानून के साथ 'भ्रूण हत्या' जैसा व्यवहार किया है। प्रधानमंत्री का कहना था कि यह संशोधन किसी का हक छीनने के लिए नहीं, बल्कि महिलाओं को उनका लंबे समय से रुका हुआ अधिकार देने के लिए लाया गया था। उनके मुताबिक, देश की आधी आबादी होने के बावजूद महिलाओं को राजनीति में उतनी जगह नहीं मिल पाई, जितनी मिलनी चाहिए थी।