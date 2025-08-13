13 अगस्त 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

ट्रंप-मुनीर का एकसाथ होगा हिसाब! अगले महीने अमेरिका जा सकते हैं PM मोदी, दौरे को लेकर आ गया बड़ा अपडेट

संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र 9 सितंबर से शुरू हो रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, पीएम मोदी इस सत्र को संबोधित कर सकते हैं। उच्च-स्तरीय बहस 23 से 29 सितंबर तक चलेगी, जिसमें ब्राजील और अमेरिका के राष्ट्रपतियों के साथ-साथ अन्य विश्व नेता भी संबोधित करेंगे।

भारत

Mukul Kumar

Aug 13, 2025

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. फोटो- IANS

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बढ़े तनावों के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने अमेरिका जा सकते हैं। दरअसल, संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र 9 सितंबर से शुरू हो रहा है।

रिपोर्ट का दावा है कि पीएम मोदी अमेरिका में चलने वाले इस सत्र को संबोधित कर सकते हैं। ऐसी जानकारी मिल रही है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के स्पीकर की लिस्ट में पीएम मोदी का नाम भी शामिल है।

जानकारी के मुताबिक, हाई लेवल आम बहस 23 से 29 सितम्बर तक चलेगी। इसमें ब्राजील सत्र का पहला स्पीकर होगा। उसके बाद अमेरिका की बारी आएगी।

ये भी पढ़ें

खतरे की घंटी! भारत-नेपाल सीमा पर रेल लाइन बिछाने वाला है चीन, LAC-अक्साई चिन के करीब से गुजरेगी पटरी; देखें चार्ट
विदेश
China India

बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप 23 सितंबर को इस मंच से विश्व नेताओं को संबोधित करेंगे। यह व्हाइट हाउस में अपने दूसरे कार्यकाल में उनका संयुक्त राष्ट्र सत्र को पहला संबोधन होगा।

स्पीकर की सूची में भारत के शासनाध्यक्ष का नाम

महासभा के 80वें सत्र की बहस के लिए स्पीकर की प्रस्तावित सूची के अनुसार, भारत के 'शासनाध्यक्ष (एचजी)' 26 सितंबर की सुबह सत्र को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी इस संबोधन के दौरान पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर की गीदड़भभकी का जवाब दे सकते हैं।

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इजराइल, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के शासनाध्यक्ष भी इसी दिन यानी कि 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने वाले हैं।

प्रधानमंत्री मोदी इस साल फरवरी में अमेरिका गए थे। इस दौरान, उन्होंने व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक की थी। अब दोनों देशों के बीच रिश्ता खराब हो गया है। ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए हैं।

टैरिफ पर भारत सरकार ने भी अमेरिका को दिया है जवाब

ऐसा बताया गया है कि रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर यह कार्रवाई की गई है। वहीं, इन टैरिफ पर प्रतिक्रिया देते हुए, भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत को निशाना बनाना अनुचित और अविवेकपूर्ण है।

भारत की तरफ साफ कहा गया है कि किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह, भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा।

बता दें कि भारत पर टैरिफ लगाए जाने के बाद पाक सेना चीफ मुनीर अमेरिका गए थे। इस दौरान, उन्होंने भारत को परमाणु हमले की भी धमकी दे डाली थी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

pm modi

Published on:

13 Aug 2025 10:43 am

Hindi News / National News / ट्रंप-मुनीर का एकसाथ होगा हिसाब! अगले महीने अमेरिका जा सकते हैं PM मोदी, दौरे को लेकर आ गया बड़ा अपडेट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.