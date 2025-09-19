प्रधानमंत्री मोदी को मित्सोताकिस ने फोन किया, जानें दोनों नेताओं के बीच क्या हुई बात

PM Modi and Kyriakos Mitsotakis: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। कई देश भारत के साथ अपने व्यापारी संबंध बढ़ाना चाहते है। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के शीघ्र समापन और अगले वर्ष होने वाले एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए हेलेनिक गणराज्य का समर्थन व्यक्त किया।
मित्सोताकिस ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ भी दीं और प्रधानमंत्री मोदी ने इस भावपूर्ण कार्य के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया। टेलीफोन के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक बयान जारी किया है। बयान में गया है कि दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नौवहन, रक्षा, सुरक्षा, संपर्क और लोगों के बीच संबंधों जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों में विकास का स्वागत किया और भारत-ग्रीस रणनीतिक साझेदारी को और मज़बूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
बयान में आगे बताया गया है कि प्रधानमंत्री मित्सोताकिस ने पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के शीघ्र समापन और 2026 में भारत द्वारा आयोजित एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए ग्रीस के समर्थन का संदेश दिया। उन्होंने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया। दोनों नेताओं ने संपर्क में बने रहने पर सहमति व्यक्त की।
आपको बता दें कि भारत और ग्रीस संबंध- साझा सांस्कृतिक मूल्यों, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता, सुरक्षा और रक्षा, नौवहन, समुद्री क्षेत्रों में सहयोग और क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर अभिसरण पर आधारित - अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री मोदी की ग्रीस यात्रा के दौरान 'रणनीतिक साझेदारी' के स्तर तक पहुँच गए। दोनों देश विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर भी घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं।
फरवरी 2024 में, मित्सोताकिस ने भारत की राजकीय यात्रा की - 15 वर्षों के बाद ग्रीस से भारत की पहली द्विपक्षीय राष्ट्राध्यक्ष/शासनाध्यक्ष स्तर की यात्रा - जिसके दौरान दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत और गहन बनाया।