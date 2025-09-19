प्रधानमंत्री मोदी को मित्सोताकिस ने फोन किया, जानें दोनों नेताओं के बीच क्या हुई बात

मित्सोताकिस ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ भी दीं और प्रधानमंत्री मोदी ने इस भावपूर्ण कार्य के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया। टेलीफोन के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक बयान जारी किया है। बयान में गया है कि दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नौवहन, रक्षा, सुरक्षा, संपर्क और लोगों के बीच संबंधों जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों में विकास का स्वागत किया और भारत-ग्रीस रणनीतिक साझेदारी को और मज़बूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।