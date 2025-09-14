PM Modi: ‘मैं आपसे वादा मांगता हूं कि…’, पीएम मोदी ने पूरे देशवासियों से कर दी बड़ी अपील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने रविवार को कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने घुसपैठ और जनसांख्यिकी परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक बताया।
उन्होंने असम के दरांग जिले में एक जनसभा के दौरान कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठियों की मदद से जनसांख्यिकी बदलने की साजिश रची जा रही है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है।
पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार घुसपैठियों को देश के साधनों और संसाधनों पर कब्जा करने नहीं देगी।
भारत के किसानों, नौजवानों और हमारे आदिवासियों का हक हम किसी को छीनने नहीं देंगे। ये घुसपैठिये हमारी माताओं और बहनों के साथ अत्याचार करते हैं और ऐसा हम होने नहीं देंगे।
उन्होंने कहा कि देश में एक डेमोग्राफी मिशन (जनसांख्यिकी मिशन) शुरू किया जा रहा है। भाजपा का उद्देश्य देश को घुसपैठियों से बचाना और उसकी अखंडता को बहाल करना है।
पीएम मोदी ने कहा कि मैं उन राजनेताओं को कहना चाहता हूं, अगर वे चुनौती लेकर मैदान में आएंगे तो मैं उनका सीना तानकर सामना करूंगा। मैं भी देखता हूं कि वे घुसपैठियों को बचाने में कितनी ताकत लगाएंगे।
हम घुसपैठियों को हटाने में अपना जीवन लगा देंगे, वे सामने आएं और मुकाबला करें। घुसपैठियों को बचाने के लिए निकले लोगों को भुगतना पड़ेगा और उन्हें मेरे ये शब्द जरूर सुनने चाहिए। यह देश उनको माफ नहीं करेगा।
प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi In Assam) ने आगे कहा कि असम की विरासत को बचाना और विकास करना, इसके लिए हमें मिलकर काम करना है। हमें असम को 'विकसित' भारत का इंजन बनाना है।
प्रधानमंत्री ने जनता से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मैं आपसे वादा मांगता हूं कि अब जो भी खरीदेंगे, वह 'स्वदेशी' होगा। मेरे लिए स्वदेशी की परिभाषा सरल है।
कंपनी दुनिया के किसी भी कोने से हो, लेकिन मेहनत मेरे देश के युवा सैनिकों की होनी चाहिए। जो भारत में बनेगा, उसमें मेरी भारतीय मिट्टी की खुशबू होनी चाहिए।