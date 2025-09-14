Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

PM Modi: ‘मैं आपसे वादा मांगता हूं कि…’, पीएम मोदी ने पूरे देशवासियों से कर दी बड़ी अपील

असम में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया और देशवासियों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की। उन्होंने सीमा पर घुसपैठ और जनसांख्यिकीय बदलाव को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया और घुसपैठ विरोधी कार्रवाई में अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

भारत

Mukul Kumar

Sep 14, 2025

असम में पीएम मोदी। (फोटो- IANS)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने रविवार को कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने घुसपैठ और जनसांख्यिकी परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक बताया।

उन्होंने असम के दरांग जिले में एक जनसभा के दौरान कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठियों की मदद से जनसांख्यिकी बदलने की साजिश रची जा रही है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है।

ये भी पढ़ें

PM Modi: रिंग रोड-ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर ब्रिज, मेडकल कॉलेज और बहुत कुछ…, आज असम को बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी
राष्ट्रीय
image

घुसपैठिये हमारी माताओं और बहनों के साथ अत्याचार करते हैं- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार घुसपैठियों को देश के साधनों और संसाधनों पर कब्जा करने नहीं देगी।

भारत के किसानों, नौजवानों और हमारे आदिवासियों का हक हम किसी को छीनने नहीं देंगे। ये घुसपैठिये हमारी माताओं और बहनों के साथ अत्याचार करते हैं और ऐसा हम होने नहीं देंगे।

उन्होंने कहा कि देश में एक डेमोग्राफी मिशन (जनसांख्यिकी मिशन) शुरू किया जा रहा है। भाजपा का उद्देश्य देश को घुसपैठियों से बचाना और उसकी अखंडता को बहाल करना है।

वे घुसपैठियों को बचाने में कितनी ताकत लगाएंगे, मैं भी देखता हूं- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि मैं उन राजनेताओं को कहना चाहता हूं, अगर वे चुनौती लेकर मैदान में आएंगे तो मैं उनका सीना तानकर सामना करूंगा। मैं भी देखता हूं कि वे घुसपैठियों को बचाने में कितनी ताकत लगाएंगे।

हम घुसपैठियों को हटाने में अपना जीवन लगा देंगे, वे सामने आएं और मुकाबला करें। घुसपैठियों को बचाने के लिए निकले लोगों को भुगतना पड़ेगा और उन्हें मेरे ये शब्द जरूर सुनने चाहिए। यह देश उनको माफ नहीं करेगा।

प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi In Assam) ने आगे कहा कि असम की विरासत को बचाना और विकास करना, इसके लिए हमें मिलकर काम करना है। हमें असम को 'विकसित' भारत का इंजन बनाना है।

पीएम मोदी ने मंच से कर दी बड़ी अपील

प्रधानमंत्री ने जनता से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मैं आपसे वादा मांगता हूं कि अब जो भी खरीदेंगे, वह 'स्वदेशी' होगा। मेरे लिए स्वदेशी की परिभाषा सरल है।

कंपनी दुनिया के किसी भी कोने से हो, लेकिन मेहनत मेरे देश के युवा सैनिकों की होनी चाहिए। जो भारत में बनेगा, उसमें मेरी भारतीय मिट्टी की खुशबू होनी चाहिए।

ये भी पढ़ें

‘मैं भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल लेता हूं…’ असम दौरे पर PM मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना
राष्ट्रीय
PM Modi

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

pm modi

Updated on:

14 Sept 2025 02:10 pm

Published on:

14 Sept 2025 02:09 pm

Hindi News / National News / PM Modi: ‘मैं आपसे वादा मांगता हूं कि…’, पीएम मोदी ने पूरे देशवासियों से कर दी बड़ी अपील

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.