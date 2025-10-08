Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

मुंबई हमले के वक्त कांग्रेस ने क्यों टेके घुटने, देश को जानने का हक : पीएम मोदी

PM Modi attacks Congress: प्रधानमंत्री मोदी ने 26/11 मुंबई हमलों पर पी चिदंबरम की टिप्पणी का हवाला देते हुए कांग्रेस पर हमला बोला और उस पर सत्ता में रहते हुए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने का आरोप लगाया।

2 min read

मुंबई

image

Shaitan Prajapat

Oct 08, 2025

Prime Minister Narendra Modi

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo-ians)

PM Modi attacks Congress: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मुंबई में कई विकास परियोजनाएं शुरू कीं। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज मुंबई का लंबा इंतजार खत्म हुआ। मुंबई को अब अपना दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल गया है। ये एयरपोर्ट इस क्षेत्र को एशिया के सबसे बड़े कनेक्टिविटी हब के रूप में स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। इस दौरान पीएम मोदी ने 26/11 मुंबई हमलों पर पी चिदंबरम की टिप्पणी का हवाला देते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर सत्ता में रहते हुए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने का आरोप लगाया।

'वह कौन था जिसने विदेशी दबाव में लिया फैसला'

पीएम मोदी ने कहा कि हाल ही में कांग्रेस के एक बड़े नेता जो कांग्रेस के शासनकाल में देश के गृहमंत्री रह चुके हैं, ने एक साक्षात्कार में बड़ा खुलासा किया है कि 2008 के मुंबई हमले के बाद हमारी सेनाएं पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार थीं। पूरा देश भी यही चाहता था, लेकिन किसी दूसरे देश के दबाव में कांग्रेस सरकार ने देश की सेनाओं को पाकिस्तान पर हमला करने से रोक दिया। कांग्रेस को बताना होगा कि वह कौन था जिसने विदेशी दबाव में फैसला लिया और मुंबई व देश की भावना से खिलवाड़ किया।

कांग्रेस ने आतंकवादी के सामने टेक दिए घुटने

प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि मुंबई आज भारत की आर्थिक राजधानी के साथ-साथ भारत के सबसे वाइब्रेंट शहरों में से एक है, इसलिए 2008 में आतंकियों ने मुंबई शहर को बड़े हमले के लिए चुना, लेकिन तब जो कांग्रेस सरकार सत्ता में थी, उसने कमजोरी का संदेश दिया और आतंकवाद के सामने घुटने टेक दिए।

'अब भारत घुसकर मारता है'

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे लिए देश और देशवासियों की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आज का भारत दमदार जवाब देता है, घर में घुसकर मारता है। यह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने देखा है। उन्होंने कहा कि मेरा आपसे आग्रह है कि स्वदेशी अपनाइए। गर्व से कहिए, यह स्वदेशी है। यह हर घर और हर बाजार का मंत्र होना चाहिए। हर देशवासी स्वदेशी सामान घर लाएगा, स्वदेशी सामान उपहार में देगा। इससे देश का पैसा देश में ही लगेगा। इससे भारत के श्रमिक को काम मिलेगा और नौजवानों को रोजगार मिलेगा। कल्पना कीजिए, जब पूरा भारत स्वदेशी अपनाएगा तो भारत का सामर्थ्य कितना बढ़ जाएगा।

ये भी पढ़ें

PM मोदी ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया शुभारंभ, वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से है लैस
मुंबई
Navi Mumbai International Airport inauguration

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

08 Oct 2025 08:14 pm

Hindi News / National News / मुंबई हमले के वक्त कांग्रेस ने क्यों टेके घुटने, देश को जानने का हक : पीएम मोदी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘एक दिन मीर जाफर बनेंगे अमित शाह’, CM ममता बनर्जी ने PM मोदी को भरोसा नहीं करने की दी सलाह

राष्ट्रीय

राजनाथ सिंह के दौरे से भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों पर क्या असर पड़ेगा, जानिए

India-Australia Defense Ties
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव: कांग्रेस ने 25 उम्मीदवारों के नाम पर लगाई मुहर, जल्द सामने आएंगे नाम

mallikarjun kharge rahul gandhi
राष्ट्रीय

‘सही समय पर सही फैसला ले लिया जाएगा’, सीट बंटवारे से पहले चिराग पासवान ने NDA में बढ़ा दी टेंशन

राष्ट्रीय

Sikkim: दिवाली से पहले सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया तोहफा, इतने प्रतिशत बढ़ाया डीए

DA Hike
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.