चुनावी शंखनाद: तृणमूल कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, पहली वंदे भारत स्लीपर को दिखाई हरी झंडी

पीएम मोदी (Photo: IANS/PMO)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो माह बाद होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को पूरी तरह चुनावी मोड में दिखे। एक तरह से चुनावी शंखनाद करते हुए मालदा में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार (तृणमूल कांग्रेस सरकार) की आलोचना करते हुए कहा कि घुसपैठियों, गुंडों व बदमाशों से केवल भाजपा की सरकार ही मुक्ति दिला सकती है। मोदी ने राज्य में 3250 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास-लोकार्पण किया और देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की हरी झंडी दिखाकर शुरूआत की।
जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि ममता सरकार घुसपैठियों को वोटर बनाकर बचा रही है जो गरीब लोगों की संपत्तियां व रोजगार छीन रहे हैं। घुसपैठियों से जनसंख्या संतुलन बिगड़ रहा है। भाजपा सरकार आने पर घुसपैठियों को निकाला जाएगा। मोदी ने एक महिला पत्रकार से अभद्रता का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बंगाल में गुंडागर्दी व बदमाशों के कारण माता-बहनें बाहर निकलने से डरती हैं और टीएमसी के गुंडों के संरक्षण के कारण हर बात के लिए कोर्ट जाना पड़ता है। महिलाओं व युवाओं को इससे मुक्ति के लिए भाजपा सरकार लानी होगी।
पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी सरकार के कारण आयुष्मान, मुफ्त राशन व पीएम आवास जैसी केंद्रीय योजनाओं का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच रहा। महाराष्ट्र नगर निगम व तिरुवनंतपुरम नगर निगम में जीत का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि हर जगह भाजपा को आशीर्वाद मिल रहा है, इसलिए इस बार उन्हें पूरी उम्मीद है कि बंगाल की जनता भी भाजपा की सरकार लाएगी। उन्होंने कहा कि जेन जेड को भाजपा में ही भरोसा है।
पीएम माेदी ने मालदा से हरी झंडी दिखाकर हावड़ा-कामाख्या तथा कामाख्या-हावड़ा वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत की। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे। लंबी प्रतीक्षा के बाद शुरू हुई वंदे भारत स्लीपर से हावड़ा-कामाख्या की करीब 958 किलोमीटर की यात्रा सुविधाजनक होगी और तीन घंटे समय की बचत भी होगी। मोदी ने बंगाल को चार नई अमृत भारत एक्सप्रेस की भी सौगात दी।
बंगाल से असम की दो दिवसीय यात्रा पर पहुंचे पीएम मोदी ने गुवाहाटी में रोड शो और जनसभाा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि उसे असम का सम्मान अच्छा नहीं लगता, उसे घुसपैठिए पसंद हैं। कांग्रेस ने भूपेन हजारिका को भारत रत्न देने और असम में सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने का विरोध किया। आजादी के बाद कांग्रेस ने असम की चुनौतियों का समाधान करने के बजाय सियासी रोटियां सेंकी। आज भाजपा शासन में असम तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में अपनी पहचान बना रहा है। मोदी स्टेडियम में आयोजित बोडाे समुदाय के सांस्कृतिक कार्यक्रम 'बागुरुम्बा दोहोउ 2026' में शामिल हुए।
