18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

चुनावी शंखनाद: तृणमूल कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, पहली वंदे भारत स्लीपर को दिखाई हरी झंडी

पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले पीएम मोदी ने मालदा से टीएमसी पर हमला बोला। घुसपैठ, गुंडागर्दी पर बयान और पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jan 18, 2026

pm modi

पीएम मोदी (Photo: IANS/PMO)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो माह बाद होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को पूरी तरह चुनावी मोड में दिखे। एक तरह से चुनावी शंखनाद करते हुए मालदा में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार (तृणमूल कांग्रेस सरकार) की आलोचना करते हुए कहा कि घुसपैठियों, गुंडों व बदमाशों से केवल भाजपा की सरकार ही मुक्ति दिला सकती है। मोदी ने राज्य में 3250 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास-लोकार्पण किया और देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की हरी झंडी दिखाकर शुरूआत की।

जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि ममता सरकार घुसपैठियों को वोटर बनाकर बचा रही है जो गरीब लोगों की संपत्तियां व रोजगार छीन रहे हैं। घुसपैठियों से जनसंख्या संतुलन बिगड़ रहा है। भाजपा सरकार आने पर घुसपैठियों को निकाला जाएगा। मोदी ने एक महिला पत्रकार से अभद्रता का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बंगाल में गुंडागर्दी व बदमाशों के कारण माता-बहनें बाहर निकलने से डरती हैं और टीएमसी के गुंडों के संरक्षण के कारण हर बात के लिए कोर्ट जाना पड़ता है। महिलाओं व युवाओं को इससे मुक्ति के लिए भाजपा सरकार लानी होगी।

गरीबों तक नहीं पहुंच रहा योजना का लाभ

पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी सरकार के कारण आयुष्मान, मुफ्त राशन व पीएम आवास जैसी केंद्रीय योजनाओं का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच रहा। महाराष्ट्र नगर निगम व तिरुवनंतपुरम नगर निगम में जीत का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि हर जगह भाजपा को आशीर्वाद मिल रहा है, इसलिए इस बार उन्हें पूरी उम्मीद है कि बंगाल की जनता भी भाजपा की सरकार लाएगी। उन्होंने कहा कि जेन जेड को भाजपा में ही भरोसा है।

तीन घंटा समय बचाएगी वंदे भारत स्लीपर

पीएम माेदी ने मालदा से हरी झंडी दिखाकर हावड़ा-कामाख्या तथा कामाख्या-हावड़ा वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत की। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे। लंबी प्रतीक्षा के बाद शुरू हुई वंदे भारत स्लीपर से हावड़ा-कामाख्या की करीब 958 किलोमीटर की यात्रा सुविधाजनक होगी और तीन घंटे समय की बचत भी होगी। मोदी ने बंगाल को चार नई अमृत भारत एक्सप्रेस की भी सौगात दी।

वंदे भारत स्लीपर में ये खास

  • पूरी तरह एसी, आरामदायक बर्थ, सुविधाजनक सीढ़ी
  • ऑटोमैटिक स्लाइडिंग दरवाजे, दुर्घटनारोधी कवच सिस्टम
  • हर कोच में सीसीटीवी कैमरे, अग्निरोधी सिस्टम, टॉक-बैक सिस्टम, आधुनिक बायो-वैक्यूम टॉयलेट और टच-फ्री फिटिंग्स, किटाणुमुक्त सफाई
  • बंगाल व असमिया फूड खाने की कैटरिंग
  • स्वदेशी कोच, 180 किमी की डिजाइन स्पीड (शुरुआत में 65 से 130 तक स्पीड)
  • 16 कोच की गाड़ी में 11 कोच 3एसी, 4 कोच 2एसी तथा 1 कोच फर्स्ट एसी का (कुल 823 यात्री क्षमता)

कांग्रेस को असम का सम्मान नहीं, घुसपैठिए पसंद

बंगाल से असम की दो दिवसीय यात्रा पर पहुंचे पीएम मोदी ने गुवाहाटी में रोड शो और जनसभाा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि उसे असम का सम्मान अच्छा नहीं लगता, उसे घुसपैठिए पसंद हैं। कांग्रेस ने भूपेन हजारिका को भारत रत्न देने और असम में सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने का विरोध किया। आजादी के बाद कांग्रेस ने असम की चुनौतियों का समाधान करने के बजाय सियासी रोटियां सेंकी। आज भाजपा शासन में असम तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में अपनी पहचान बना रहा है। मोदी स्टेडियम में आयोजित बोडाे समुदाय के सांस्कृतिक कार्यक्रम 'बागुरुम्बा दोहोउ 2026' में शामिल हुए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

18 Jan 2026 02:32 am

Published on:

18 Jan 2026 02:30 am

Hindi News / National News / चुनावी शंखनाद: तृणमूल कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, पहली वंदे भारत स्लीपर को दिखाई हरी झंडी

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.