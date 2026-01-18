चुनावी शंखनाद: तृणमूल कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, पहली वंदे भारत स्लीपर को दिखाई हरी झंडी

बंगाल से असम की दो दिवसीय यात्रा पर पहुंचे पीएम मोदी ने गुवाहाटी में रोड शो और जनसभाा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि उसे असम का सम्मान अच्छा नहीं लगता, उसे घुसपैठिए पसंद हैं। कांग्रेस ने भूपेन हजारिका को भारत रत्न देने और असम में सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने का विरोध किया। आजादी के बाद कांग्रेस ने असम की चुनौतियों का समाधान करने के बजाय सियासी रोटियां सेंकी। आज भाजपा शासन में असम तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में अपनी पहचान बना रहा है। मोदी स्टेडियम में आयोजित बोडाे समुदाय के सांस्कृतिक कार्यक्रम 'बागुरुम्बा दोहोउ 2026' में शामिल हुए।