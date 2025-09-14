Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

PM मोदी का बिहार दौरा: सहरसा को मिलेगी दो नई ट्रेनों की सौगात, जानिए रूट और टाइमिंग टेबल

PM Modi Bihar visit: पीएम मोदी सोमवार को बिहार के पूर्णिया में हवाई अड्डे के उद्घाटन करने के साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।

भारत

Shaitan Prajapat

Sep 14, 2025

सहरसा को दो नई ट्रेनों की सौगात (Photo-IANS)

PM Modi Bihar visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार (15 सितंबर 2025) को बिहार के पूर्णिया जिले का दौरा करेंगे। इस दौरान वे पूर्णिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे, जो बिहार का चौथा व्यावसायिक हवाई अड्डा होगा। इसके अलावा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमृत भारत एक्सप्रेस और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे।

सहरसा को दो नई ट्रेनों की सौगात

समस्तीपुर मंडल के डीआरएम ज्योति प्रकाश मिश्रा ने रविवार को सहरसा जंक्शन का निरीक्षण करते हुए इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सहरसा को दो नई ट्रेनों की सौगात मिलेगी, जो यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगी। पीएम का यह दौरा चुनावी माहौल में विकास परियोजनाओं को गति देने के रूप में देखा जा रहा है।

पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन और अन्य विकास कार्य

पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन सीमांचल क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। यह हवाई अड्डा पटना, गया और दरभंगा के बाद बिहार का चौथा कमर्शियल एयरपोर्ट होगा, जो स्थानीय लोगों को बागडोगरा और पटना पर निर्भरता से मुक्ति देगा। पीएम मोदी करीब 36,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इनमें अररिया-गलगलिया (ठाकुरगंज) रेल लाइन (4,410 करोड़ रुपये) शामिल है। साथ ही, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन होगा, जो बिहार की कृषि और निर्यात क्षमता को बढ़ावा देगा। यह बोर्ड मखाना उत्पादकों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। पीएम PMAY के तहत 35,000 ग्रामीण और 5,920 शहरी लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश समारोह में भाग लेंगे।

नई ट्रेनों का उद्घाटन: अमृत भारत और वंदे भारत एक्सप्रेस

पीएम पूर्णिया से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चार नई ट्रेनों का उद्घाटन करेंगे।

जोगबनी-ईरोड अमृत भारत एक्सप्रेस
(ट्रेन नंबर 06602) 15 सितंबर को दोपहर 3:30 बजे जोगबनी से रवाना होगी। यह फारबिसगंज, हाजीपुर, पाटलिपुत्र, दानापुर, बक्सर, डीडीयू, प्रयागराज, जबलपुर, इटारसी, नागपुर, विजयवाड़ा, पेरंबूर और काटपाड़ी होते हुए 18 सितंबर सुबह 7:20 बजे तमिलनाडु के ईरोड पहुंचेगी। यह साप्ताहिक ट्रेन 3,129 किमी की दूरी 63.50 घंटे में तय करेगी।

सहरसा-छेहरटा अमृत भारत एक्सप्रेस
(ट्रेन नंबर 05531) 15 सितंबर को दोपहर 3:30 बजे सहरसा से चलेगी। यह सुपौल, सरायगढ़, सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज, गोरखपुर, मुरादाबाद और अंबाला कैंट होते हुए 17 सितंबर रात 2:00 बजे पंजाब के छेहरटा (अमृतसर के पास) पहुंचेगी। यह ट्रेन बिहार को पंजाब से जोड़ेगी, जिससे तीर्थयात्रियों और व्यापारियों को लाभ होगा।

जोगबनी-दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस
(ट्रेन नंबर 02631) फारबिसगंज से 15 सितंबर दोपहर 3:30 बजे रवाना होगी। यह अररिया कोर्ट, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर होते हुए रात 11:40 बजे दानापुर पहुंचेगी। यह हाई-स्पीड ट्रेन अररिया, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली और पटना जिलों को लाभ पहुंचाएगी।

कटिहार-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस का उद्घाटन
यह प्रतिदिन चलेगी। यह शाम 6:05 बजे कटिहार से खुलकर पूर्णिया होते हुए सिलीगुड़ी पहुंचेगी। ये ट्रेनें आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी, जो यात्रा को तेज और आरामदायक बनाएंगी।

सहरसा जंक्शन का विकास

डीआरएम ज्योति प्रकाश मिश्रा ने सहरसा जंक्शन का निरीक्षण किया, जहां अमृत भारत योजना के तहत 44 करोड़ रुपये की लागत से नया भवन बन रहा है। हालांकि, कुछ कार्य अधूरे हैं, जैसे एसी, लिफ्ट और एस्केलेटर की स्थापना। इसलिए, नए भवन का उद्घाटन 15 सितंबर को नहीं होगा। संवेदक को शीघ्र कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उद्घाटन की तिथि बाद में तय होगी।

Published on:

14 Sept 2025 10:54 pm

Hindi News / National News / PM मोदी का बिहार दौरा: सहरसा को मिलेगी दो नई ट्रेनों की सौगात, जानिए रूट और टाइमिंग टेबल

