PM मोदी का बिहार दौरा: सहरसा को मिलेगी दो नई ट्रेनों की सौगात, जानिए रूट और टाइमिंग टेबल

पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन सीमांचल क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। यह हवाई अड्डा पटना, गया और दरभंगा के बाद बिहार का चौथा कमर्शियल एयरपोर्ट होगा, जो स्थानीय लोगों को बागडोगरा और पटना पर निर्भरता से मुक्ति देगा। पीएम मोदी करीब 36,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इनमें अररिया-गलगलिया (ठाकुरगंज) रेल लाइन (4,410 करोड़ रुपये) शामिल है। साथ ही, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन होगा, जो बिहार की कृषि और निर्यात क्षमता को बढ़ावा देगा। यह बोर्ड मखाना उत्पादकों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। पीएम PMAY के तहत 35,000 ग्रामीण और 5,920 शहरी लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश समारोह में भाग लेंगे।