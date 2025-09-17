राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक इन विपक्षी नेताओं ने दी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 75 साल के हो गए है। पीएम के जन्मदिन के मौके पर भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक देशभर में जश्न मना रहे है। बीजेपी देश के कई हिस्सों में सेवा पखवाड़ा का आयोजन कर रही है, जिसके तहत लोगों को खाना खिलाया जा रहा है और उपहार बांटे जा रहे है। भाजपा नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए भी पीएम को उनके जन्मदिन की बधाई दी है। भाजपा नेताओं के साथ साथ कुछ ऐसे विपक्षी नेता भी है जिन्होंने पीएम को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य और एक सुखद वर्ष की कामना की है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम को जन्मदिन की बधाई देकर उनकी लंबी उम्र की कामना की है। राहुल ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर पीएम बर्थडे विश किया। राहुल ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ और अच्छे स्वास्थ्य की कामना। राहुल के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर पीएम को जन्मदिन की बधाई दी। खड़गे ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर उन्हें उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु प्रदान करे।
समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट शेयर कर पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। अखिलेश ने लिखा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई, उनके स्वस्थ, सार्थक, सामंजस्यपूर्ण, समावेशी और सकारात्मक जीवन के लिए शुभकामनाएं। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने भी एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ। आपका आने वाला साल स्वस्थ रहे।
एनसीपी नेता शरद पवार ने भी प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, आपके जन्मदिन के अवसर पर, मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और लंबी आयु से धन्य हों। मैं आपके कुशल मार्गदर्शन में हमारे राष्ट्र की निरंतर प्रगति की कामना करता हूं और आने वाले वर्षों में इसकी अधिक भलाई और विकास की उम्मीद करता हूं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने भी प्रधानमंत्री मोदी को उनके जन्मदिन बधाई दी। उन्होंने लिखा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। आपके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करता हूं।