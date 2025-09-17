Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक इन विपक्षी नेताओं ने दी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई

प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर राहुल गांधी और अखिलेश यादम समेत इन विपक्षी नेताओं ने शुभकामनाएं दीं।

भारत

Himadri Joshi

Sep 17, 2025

Opposition leaders wished PM Modi on his birthday
विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं (फोटो- एएनआई)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 75 साल के हो गए है। पीएम के जन्मदिन के मौके पर भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक देशभर में जश्न मना रहे है। बीजेपी देश के कई हिस्सों में सेवा पखवाड़ा का आयोजन कर रही है, जिसके तहत लोगों को खाना खिलाया जा रहा है और उपहार बांटे जा रहे है। भाजपा नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए भी पीएम को उनके जन्मदिन की बधाई दी है। भाजपा नेताओं के साथ साथ कुछ ऐसे विपक्षी नेता भी है जिन्होंने पीएम को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य और एक सुखद वर्ष की कामना की है।

राहुल ने एक्स पर शेयर किया पोस्ट

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम को जन्मदिन की बधाई देकर उनकी लंबी उम्र की कामना की है। राहुल ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर पीएम बर्थडे विश किया। राहुल ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ और अच्छे स्वास्थ्य की कामना। राहुल के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर पीएम को जन्मदिन की बधाई दी। खड़गे ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर उन्हें उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु प्रदान करे।

ये भी पढ़ें

मुस्लिम समुदाय ने मनाया पीएम मोदी का जन्मदिन, वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को खिलाया खाना
राष्ट्रीय
Delhi Haj Committee celebrated PM Modi's birthday

अखिलेश यादव ने स्वस्थ जीवन की कामना की

समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट शेयर कर पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। अखिलेश ने लिखा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई, उनके स्वस्थ, सार्थक, सामंजस्यपूर्ण, समावेशी और सकारात्मक जीवन के लिए शुभकामनाएं। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने भी एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ। आपका आने वाला साल स्वस्थ रहे।

अरविंद केजरीवाल ने भी दी बधाई

एनसीपी नेता शरद पवार ने भी प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, आपके जन्मदिन के अवसर पर, मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और लंबी आयु से धन्य हों। मैं आपके कुशल मार्गदर्शन में हमारे राष्ट्र की निरंतर प्रगति की कामना करता हूं और आने वाले वर्षों में इसकी अधिक भलाई और विकास की उम्मीद करता हूं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने भी प्रधानमंत्री मोदी को उनके जन्मदिन बधाई दी। उन्होंने लिखा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। आपके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करता हूं।

खबर शेयर करें:

Published on:

17 Sept 2025 12:30 pm

Hindi News / National News / राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक इन विपक्षी नेताओं ने दी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.