राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक इन विपक्षी नेताओं ने दी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई

एनसीपी नेता शरद पवार ने भी प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, आपके जन्मदिन के अवसर पर, मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और लंबी आयु से धन्य हों। मैं आपके कुशल मार्गदर्शन में हमारे राष्ट्र की निरंतर प्रगति की कामना करता हूं और आने वाले वर्षों में इसकी अधिक भलाई और विकास की उम्मीद करता हूं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने भी प्रधानमंत्री मोदी को उनके जन्मदिन बधाई दी। उन्होंने लिखा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। आपके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करता हूं।