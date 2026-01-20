20 जनवरी 2026,

‘नितिन नबीन मेरे बॉस’…पीएम मोदी ने नए भाजपा अध्यक्ष को बताया ‘मिलेनियल’, पदभार संभालने पर दी बधाई

दिल्ली में स्थित बीजेपी मुख्यालय में नबीन की ताजपोशी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। पीएम मोदी ने उन्हें अपना बॉस बताया।

भारत

image

Himadri Joshi

Jan 20, 2026

Nitin Nabin and PM Modi

नितिन नबीन और पीएम मोदी (फोटो- एएनआई)

नितिन नबीन भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए है। लंब समय बाद भाजपा के अध्यक्ष पद पर एक नया चेहरा देखने को मिल रहा है। आज ही नबीन ने भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाली है। राजधानी दिल्ली में स्थित बीजेपी मुख्यालय में नबीन की ताजपोशी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पीएम मोदी समेत भाजपा के कई बड़े नेता मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान नबीन को माला पहनाकर बधाई दी। पीएम ने अपने संबोधन के दौरान नबीन को 'मिलेनियल' बताते हुए कहा कि पार्टी से जुड़े मुद्दों में वो मेरे बॉस है।

नबीन में युवाओं जैसा उत्साह और लंबा अनुभव- पीएम

पीएम मोदी ने नए अध्यक्ष की तारीफ करते हुए कहा कि पार्टी अब नबीन के हाथों में होगी, जो कि उस पीढ़ी से ताल्लुक रखते हैं जिसने भारत को आर्थिक और तकनीकी रूप से बदलते हुए देखा है। पीएम ने कहा, एक तरह से नितिन भी 'मिलेनियल' हैं। वह एक ऐसी पीढ़ी से हैं जिसने अपने बचपन में रेडियो पर खबरें सुनी हैं और आज एआई जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने में भी माहिर है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, नबीन में युवाओं जैसा उत्साह भी है और उनके पास काम का बहुत लंबा अनुभव भी है।

मैं पार्टी कार्यकर्ता इस नाते वो मेरे बॉस- पीएम

पीएम ने अपने संबोधन के दौरान जनसंघ के 75 साल पूरे होने पर पार्टी कार्यकर्ताओं को इसका श्रेद दिया। पीएम ने कहा, मैं सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को उनके समर्पण और कड़ी मेहनत के लिए नमन करता हूं। पीएम ने अपने संबोधन के दौरान नबीन को अपना बॉस भी बताया। उन्होंने कहा मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और इस नाते पार्टी से जुड़े मुद्दों में नबीन मेरे बॉस हैं। इस दौरान पीएम ने भाजपा की सफलता में पूर्व पार्टी अध्यक्षों की मेहनत की भी सराहना की।

20 Jan 2026 01:47 pm

20 Jan 2026 01:24 pm

