पीएम मोदी ने कांग्रेस पर नॉर्थईस्ट को नजरअंदाज करने का लगाया आरोप, कहा – मैंने देश को मुक्ति दिलाई

पीएम मोदी ने आगे कहा, हमारी प्रेरणा इसी राज्य में वोटों और सीटों की संख्या नहीं , नेशन फर्स्ट की भावना है। जिनको कभी किसी ने नहीं पूछा उनको मोदी पूजता है। इसलिए जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस ने भुला दिया था वो 2014 के बाद विकास की प्राथमिकता बन गया है। पीएम मोदी ने कहा, हमने लास्ट माइल कनेक्टिविटी को अपनी सरकार की पहचान बनाया और इतना पक्का किया कि सरकार दिल्ली में बैठकर नहीं चलेगी। अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा यहां आना होगा, रात रुकना होगा। पीएम मोदी ने दावा किया कि, कांग्रेस सरकार के समय दो चार महीने में एकाध बार कोई मंत्री नॉर्थ ईस्ट आता था जबकि बीजेपी सरकार में 800 से ज्यादा बार केद्रीय मंत्री यहां आ चुके हैं।