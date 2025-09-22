पीएम मोदी ने कांग्रेस पर नॉर्थईस्ट को नजरअंदाज करने का लगाया आरोप, कहा – मैंने देश को मुक्ति दिलाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के दौरे पर है। इसकी शुरुआत पीएम ने अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से की है। पीएम मोदी ने ईटानगर में 5100 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की नींव रखी है। पीएम ने यहां जनसभा को भी संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और उन पर नॉर्थईस्ट को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा, अरुणाचल को कांग्रेस ने नजरअंदाज किया। हमारा पूरा नॉर्थईस्ट छूट गया। जब मुझे सेवा का अवसर दिया तो मैंने कांग्रेसी सोच से देश को मुक्ति दिलाई।
पीएम मोदी ने आगे कहा, हमारी प्रेरणा इसी राज्य में वोटों और सीटों की संख्या नहीं , नेशन फर्स्ट की भावना है। जिनको कभी किसी ने नहीं पूछा उनको मोदी पूजता है। इसलिए जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस ने भुला दिया था वो 2014 के बाद विकास की प्राथमिकता बन गया है। पीएम मोदी ने कहा, हमने लास्ट माइल कनेक्टिविटी को अपनी सरकार की पहचान बनाया और इतना पक्का किया कि सरकार दिल्ली में बैठकर नहीं चलेगी। अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा यहां आना होगा, रात रुकना होगा। पीएम मोदी ने दावा किया कि, कांग्रेस सरकार के समय दो चार महीने में एकाध बार कोई मंत्री नॉर्थ ईस्ट आता था जबकि बीजेपी सरकार में 800 से ज्यादा बार केद्रीय मंत्री यहां आ चुके हैं।
पीएम ने अपने संबोधन के दौरान अरुणाचल के लोगों को शौर्य और साहस का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा वह यहां कई बार आए है इसलिए यहां की बहुस सी यादें मेरे पास है। पीएम ने कहा मैं यहां तीन वजहों से आया हूं। पहला मुझे यहां सुंदर पर्वतों के दर्शन का सौभाग्य मिलता है। दूसरा आज से नेक्स्ट जनरेशन GST बचत उत्सव शुरू हुआ है जो जनता के लिए डबल खुशी की बात है और तीसरा आज के दिन अरुणाचल में विकास के ढेर सारे प्रोजेक्ट्स की नींव रखी गई है। पीएम ने कहा, हम नॉर्थ ईस्ट के आठों राज्यों की अष्टलक्ष्मी मानते हैं, इसलिए यहां के विकास के लिए हमारी सरकार ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करेगी।
ईटानगर में जनसभा को संबोधित करने के बाद पीएम माता त्रिपुर मंदिर जाएंगे। यह मंदिर ऐतिहासिक रूप से खास है क्योंकि 1501 में बने इसी मंदिर के नाम से राज्य का नाम त्रिपुरा पड़ा था। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और पूर्वी भारत का तीसरा प्रमुख शक्तिपीठ है। हाल ही 52 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से इस मंदिर का री-डेवलपमेंट करवाया गया है। नवरात्री के पहले दिन इस मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा, जिसके बाद पीएम मोदी यहां पूजा अर्चना करेंगे।