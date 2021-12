विमान हादसे में शहीद हुए बिपिन रावत उनकी पत्नी समेत सभी जनावों के पार्थिव शरीर पालम एयरपोर्ट पहुंचे हैं। यहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को श्रद्धांजलि दी। वहीं सभी शहीदों के परिजन भी यहां अपनों को अंतिम विदाई देने पहुंचे हैं। अपनों को अंतिम विदाई देते हुए परिजन फफक पड़े

PM Modi pays tribute to CDS Bipin Rawat and all Martyrs in plane crash