1 फ़रवरी 2026,

रविवार

राष्ट्रीय

2047 का रोडमैप तैयार! PM मोदी ने बजट 2026 को बताया गेमचेंजर, युवाओं के लिए खुलेंगे सुनहरे अवसर

Budget 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2026-27 की सराहना करते हुए इसे महत्वाकांक्षी और देश की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बताया है। रविवार को पीएम मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी पूरी टीम को इस दूरदर्शी बजट के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह बजट व्यापक है और विशेष

2 min read
भारत

image

Shaitan Prajapat

Feb 01, 2026

Budget pm modi

Budget 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2026-27 की सराहना करते हुए इसे महत्वाकांक्षी और देश की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बताया है। रविवार को पीएम मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी पूरी टीम को इस दूरदर्शी बजट के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह बजट व्यापक है और विशेष रूप से गांवों, गरीबों तथा किसानों को मजबूत बनाएगा।

दूरदर्शी बजट के लिए पूरी ​टीम को दी बधाई

पीएम मोदी ने कहा, मित्रों, यह बजट महत्वाकांक्षी है और यह हमारे देश की आकांक्षाओं को भी संबोधित करता है। उन्होंने आगे जोड़ा, 'एक बार फिर मैं निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को इस दूरदर्शी बजट के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।' पीएम ने इसे ऐसे बजट के रूप में वर्णित किया जो आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वीडियो में भारतीय ध्वज की पृष्ठभूमि में मोदी बजट की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालते नजर आए।

17 एंटी-कैंसर दवाओं में कस्टम ड्यूटी से छूट

बजट 1 फरवरी 2026 को संसद में पेश किया गया था, जिसमें कई राहतभरे उपाय शामिल हैं। विदेशी यात्रा, शिक्षा और चिकित्सा के लिए टीसीएस दर 5% से घटाकर 2% कर दी गई है, जिससे विदेश जाने वाले छात्रों और मरीजों पर नकदी दबाव कम होगा। 17 एंटी-कैंसर दवाओं और दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है, जिससे इलाज सस्ता होगा। विदेशी नागरिकों (एनआरआई) की भारत में रहते हुए विदेश से होने वाली कमाई पर अब टैक्स नहीं लगेगा। रक्षा क्षेत्र को 7.8 लाख करोड़ रुपये का आवंटन मिला है, जिसमें आधुनिकीकरण के लिए बड़ा हिस्सा है। आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया और नई छूट का ऐलान भी नहीं हुआ।

विकसित भारत 2047 की नींव मजबूत करेगा बजट

पीएम मोदी ने बजट में शामिल अन्य घोषणाओं जैसे आयकर अधिनियम 2025 का लागू होना, लखपति दीदी कार्यक्रम का विस्तार, शी मार्ट्स की स्थापना और कस्टम ड्यूटी में बदलाव को देश की प्रगति के महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने जोर दिया कि यह बजट विकसित भारत 2047 की नींव मजबूत करेगा।

भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मोदी का यह संदेश विपक्ष की उन आलोचनाओं का जवाब है, जहां बजट को मध्यम वर्ग-अनुकूल लेकिन अपर्याप्त बताया जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी, रोजगार बढ़ेंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। पीएम के संदेश से भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जबकि विपक्ष इसे चुनावी बयानबाजी करार दे रहा है। कुल मिलाकर, यह वीडियो बजट की सकारात्मक और प्रगतिशील छवि पेश करता है, जो आम जनता की अपेक्षाओं से जुड़ा है।

Published on:

Hindi News / National News / 2047 का रोडमैप तैयार! PM मोदी ने बजट 2026 को बताया गेमचेंजर, युवाओं के लिए खुलेंगे सुनहरे अवसर
