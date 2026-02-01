2047 का रोडमैप तैयार! PM मोदी ने बजट 2026 को बताया गेमचेंजर, युवाओं के लिए खुलेंगे सुनहरे अवसर

बजट 1 फरवरी 2026 को संसद में पेश किया गया था, जिसमें कई राहतभरे उपाय शामिल हैं। विदेशी यात्रा, शिक्षा और चिकित्सा के लिए टीसीएस दर 5% से घटाकर 2% कर दी गई है, जिससे विदेश जाने वाले छात्रों और मरीजों पर नकदी दबाव कम होगा। 17 एंटी-कैंसर दवाओं और दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है, जिससे इलाज सस्ता होगा। विदेशी नागरिकों (एनआरआई) की भारत में रहते हुए विदेश से होने वाली कमाई पर अब टैक्स नहीं लगेगा। रक्षा क्षेत्र को 7.8 लाख करोड़ रुपये का आवंटन मिला है, जिसमें आधुनिकीकरण के लिए बड़ा हिस्सा है। आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया और नई छूट का ऐलान भी नहीं हुआ।