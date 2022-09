मन की बात में पीएम मोदी का बड़ा एलान, शहीद भगत सिंह के नाम से जाना जाएगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट

Mann Ki Baat: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 93वें एपिसोड के जरिए देश के लोगों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने चंडीगढ़ एयरपोर्ट के नाम को शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने का बडा एलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने नामीबिया से लाए हुए चीतों को बारे में भी चर्चा की।

Mann Ki Baat: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार यानी आज अपने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' को संबोधित करते हुए कहा कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर 28 सितंबर को उनकी जयंती के अवसर पर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि मेंरे प्यारे देशवासियो आज से तीन दिन बाद यानी 28 सितंबर को अमृत महोत्सव का एक विशेष दिन आ रहा है। इस दिन हम भारत मां के वीर सपूत भगत सिंह की जयंती को मनाएंगे। उनकी जंयती से ठीक पहले उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए निर्णय लिया गया है, जिसमें चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम अब शहीद भगत सिंह के नाम पर जाना जाएगा।

PM Modi's big announcement in Mann Ki Baat, Chandigarh airport will be known as Shaheed Bhagat Singh