पीएम मोदी का सत्ता में 25वां साल: आज ही के दिन पहली बार बने थे सीएम, पोस्ट शेयर कर दिया धन्यवाद

पीएम मोदी के सत्ता में 24 साल पूरे (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज किसी सरकार के मुखिया के रूप में सत्ता संभालते हुए 24 साल पूरे हो गए है और वह सत्ता के 25वें साल में प्रवेश कर गए है। आज ही के दिन पीएम ने पहली बार गुजरात के सीएम पद की शपथ ली थी, जिसके बाद वह लगातार तीन बार राज्य में सीएम चुने गए और फिर लगातार तीन बार ही पीएम भी बने। फिलहाल पीएम मोदी का प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरा कार्यकाल चल रहा है। सत्ता में 24 साल पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर देश के लोगों को धन्यवाद कहा है।
पीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर सीएम के तौर पर अपने पहले और पीएम के तौर पर अपने वर्तमान कार्यकाल के शपथ ग्रहण की तस्वीरें सांझा की। प्रधानमंत्री ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, आज के दिन 2001 में, मैंने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। मेरे साथी भारतीयों के लगातार आशीर्वाद के कारण, मैं सरकार के मुखिया के रूप में सेवा करते हुए अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा हूं। मैं भारत की जनता का बहुत आभारी हूं। इन सभी वर्षों में, मेरा हमेशा यही प्रयास रहा है कि मैं अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाऊं और इस महान राष्ट्र की प्रगति में योगदान दूं, जिसने हम सभी का पालन-पोषण किया है।
पीएम मोदी ने इस खास दिन पर अपना मां को भी याद किया। उन्होंने लिखा, जब मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो मुझे याद है कि मेरी मां ने मुझसे कहा था कि मुझे तुम्हारे काम की ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन मैं बस दो चीजें चाहती हूं। पहला, तुम हमेशा गरीबों के लिए काम करोगे और दूसरा, तुम कभी रिश्वत नहीं लोगे। मैंने लोगों से यह भी कहा था कि मैं जो भी करूंगा, वो नेक इरादे से करूंगा और कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति की सेवा करने के विजन से प्रेरित रहूंगा। एक अन्य पोस्ट में पीएम ने लिखा, मैं आज देश के लोगों का उनके विश्वास, उनके स्नेह और उनके आशीर्वाद के लिए फिर एक बार आभार व्यक्त करता हूं। मां भारती की सेवा का ये अवसर, इस जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है।
