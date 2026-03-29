‘जंग के चलते दुनिया में पेट्रोल-डीजल का संकट, मन की बात में बोले पीएम मोदी; युद्ध को लेकर और क्या कहा

Mann Ki Baat: पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को ‘मन की बात’ कार्यक्रम में इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जंग के चलते पूरी दुनिया में पेट्रोल-डीजल का संकट पैदा हुआ है। लेकिन भारत इस चुनौती से निपट रहा है। साथ ही उन्होंने लोगों से किसी भी प्रकार की अफवाह पर विश्वास नहीं करने की अपील की।