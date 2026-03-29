29 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Tamilnadu Elections: पेरम्बूर और त्रिची पूर्व से चुनाव लड़ेंगे TVK चीफ थलापति विजय

Tamilnadu Elections: अभिनेता से नेता बने एक्टर जोसेफ विजय (थलापति) ने दो सीटों से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। तमिलागा वेत्रि कझगम चीफ पेराम्बुर और त्रिची ईस्ट से चुनावी ताल ठोकेंगे।

less than 1 minute read
Google source verification

चेन्नई

image

Pushpankar Piyush

Mar 29, 2026

Thalapathy Vijay

एक्टर विजय। (फोटो- IANS/X/@ActorVijayTeam)

Tamilnadu Elections 2026: अभिनेता से नेता बने एक्टर जोसेफ विजय (थलापति) ने दो सीटों से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। तमिलागा वेत्रि कझगम चीफ पेराम्बुर और त्रिची ईस्ट से चुनावी ताल ठोकेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार, विजय पेराम्बुर को अपनी मुख्य सीट के रूप में देख रहे हैं, जबकि त्रिची ईस्ट को दूसरी सीट के तौर पर चुना गया है। विजय ने अन्य सीटों के लिए भी TVK उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की, जिसमें उनकी मुख्य टीम के सभी सदस्यों को जगह मिली है। विजय ने डीएमके गठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह कोई ठोस गठबंधन नहीं, बल्कि मात्र अस्थायी समझौता है।

विजय ने कहा कि हमने उन लोगों को चुना है जो जनता के साथ खड़े रहेंगे। टीवीके प्रमुख विजय ने युवाओं के लिए ‘गारंटी’ की घोषणा की। तमिलनाडु को नशामुक्त बनाने के लिए कदम उठाने एवं बिना गारंटी के ऋण देने का वादा किया। टीवीके प्रमुख विजय ने युवाओं के लिए एजेंडा पेश करते हुए 12 से लेकर PhD तक के छात्रों के लिए ₹20 लाख तक के लोन की गारंटी का वादा किया।

खबर शेयर करें:

Updated on:

29 Mar 2026 12:48 pm

Published on:

29 Mar 2026 12:46 pm

Hindi News / National News / Tamilnadu Elections: पेरम्बूर और त्रिची पूर्व से चुनाव लड़ेंगे TVK चीफ थलापति विजय

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘जंग के चलते दुनिया में पेट्रोल-डीजल का संकट, मन की बात में बोले पीएम मोदी; युद्ध को लेकर और क्या कहा

राष्ट्रीय

कर्ज में डूबे शख्स का खौफनाक कदम! मां-बहन और भांजे का गला काटा, फिर खुद की जान लेने की कोशिश

राष्ट्रीय

Bengal Congress: बंगाल में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, बड़े नेता ने बता दिया पूरा प्लान

West Bengal Assembly Elections, Congress West Bengal Elections, Ghulam Ahmad Mir Congress,
राष्ट्रीय

प्री मानसून में फिर बदलेगा मौसम! दिल्ली-NCR समेत UP में येलो अलर्ट जारी

IMD issues Heavy Rain Alert
राष्ट्रीय

ई-स्कूटर और ई-रिक्शा खरीद में सब्सिडी की नई लिमिट तय, सरकार ने किया पीएम ई-ड्राइव योजना में संशोधन

e-scooter and e-rickshaw
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.