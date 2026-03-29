Tamilnadu Elections: पेरम्बूर और त्रिची पूर्व से चुनाव लड़ेंगे TVK चीफ थलापति विजय

Tamilnadu Elections 2026: अभिनेता से नेता बने एक्टर जोसेफ विजय (थलापति) ने दो सीटों से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। तमिलागा वेत्रि कझगम चीफ पेराम्बुर और त्रिची ईस्ट से चुनावी ताल ठोकेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार, विजय पेराम्बुर को अपनी मुख्य सीट के रूप में देख रहे हैं, जबकि त्रिची ईस्ट को दूसरी सीट के तौर पर चुना गया है। विजय ने अन्य सीटों के लिए भी TVK उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की, जिसमें उनकी मुख्य टीम के सभी सदस्यों को जगह मिली है। विजय ने डीएमके गठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह कोई ठोस गठबंधन नहीं, बल्कि मात्र अस्थायी समझौता है।