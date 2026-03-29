प्री-मानसून दिखाएगा असर: अगले 4 दिन होगी भारी बारिश, मौसम विभाग का इन राज्यों के लिए अलर्ट

प्री-मानसून (Pre-Monsoon) के देश में दस्तक देने के बाद से ही मौसम का मिज़ाज बदल गया है। कई राज्यों में फिर से बारिश के सिलसिले की शुरुआत हो गई है। 2025 में मानसून का सीज़न बेहतरीन रहा और इस दौरान देशभर में जोरदार बारिश देखने को मिली। कई राज्यों में तो इतनी बारिश हुई कि पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए। मानसून 2025 सीज़न के बाद भी कई राज्यों में बारिश का दौर जारी रहा। अब 2026 में प्री-मानसून के आने के बाद से कई राज्यों में बारिश तेज़ हो गई है। अब देश में प्री-मानसून असर दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगले 4 दिन कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।